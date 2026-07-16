Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram
54ª del Trofeu Taronja: Fecha, hora y rival para el Valencia CF

54ª del Trofeu Taronja: Fecha, hora y rival para el Valencia CF

Levante TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

54ª del Trofeu Taronja: Fecha, hora y rival para el Valencia CF

Levante TV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto (21:00 horas) en el Camp de Mestalla la edición 54ª del Trofeu Taronja, que contará con el Newcastle United FC como rival invitado. El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents