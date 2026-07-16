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54ª del Trofeu Taronja: Fecha, hora y rival para el Valencia CF

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto (21:00 horas) en el Camp de Mestalla la edición 54ª del Trofeu Taronja, que contará con el Newcastle United FC como rival invitado. El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.