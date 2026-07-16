El Valencia activa las entradas gratuitas para el amistoso ante el Eldense en el Antonio Puchades

El Valencia ya ha activado la reserva de entradas gratuitas para el partido amistoso de pretemporada frente al CD Eldense, que se disputará el próximo 22 de julio en el Estadi Antonio Puchades. Desde este momento, los socios del club pueden asegurar su localidad para presenciar uno de los primeros encuentros del conjunto de Carlos Corberán ante su afición durante la preparación de la temporada 2026-27. El club ha recordado que el acceso estará sujeto al aforo limitado del recinto, por lo que recomienda realizar la reserva cuanto antes para evitar quedarse sin entrada.

Cada socio podrá retirar una entrada gratuita y, además, una localidad para un acompañante. El amistoso ante el conjunto alicantino, recién ascendido a Segunda División, supondrá una nueva oportunidad para comprobar la evolución del equipo, ver en acción a las nuevas incorporaciones y seguir de cerca el trabajo que está desarrollando Corberán durante una pretemporada en la que el Valencia busca llegar en las mejores condiciones al inicio de LaLiga.

El Antonio Puchades volverá a abrir sus puertas para la pretemporada

El encuentro frente al Eldense será el segundo compromiso del Valencia en territorio español tras el primer ‘stage’ de preparación en Girona. Después del amistoso frente al Petro de Luanda, el conjunto valencianista regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna para disputar dos partidos consecutivos en el Antonio Puchades: el primero ante el Eldense, el 22 de julio, y tres días después frente al CD Castellón. Ambos encuentros permitirán a los aficionados comprobar la evolución del equipo antes de afrontar la fase final de la preparación estival.

Entrenamiento del Valencia CF en Girona. / VCF

Estos partidos servirán para que el cuerpo técnico continúe ajustando el sistema de juego, reparta minutos entre todos los futbolistas y siga incrementando el ritmo competitivo antes de viajar a Inglaterra para completar la segunda concentración del verano. Allí, el Valencia se enfrentará al Derby County y al Stoke City antes de regresar a la Ciutat Esportiva de Paterna para disputar el tradicional Trofeu Taronja, la última gran prueba antes del inicio de la competición oficial.

Las entradas para el Trofeu Taronja también están a la venta

La activación de las entradas gratuitas para el amistoso frente al Eldense coincide con otro movimiento importante del club. El Valencia también ha puesto este jueves a la venta las entradas para el Trofeu Taronja, que enfrentará al conjunto de Carlos Corberán con el Newcastle en Mestalla, en el tradicional partido de presentación ante la afición.

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A diferencia del encuentro del Antonio Puchades, las entradas para el Trofeu Taronja están disponibles para el público en general, mientras que el acceso al amistoso frente al Eldense está reservado exclusivamente para los socios, que podrán acudir con un acompañante hasta completar el aforo del estadio. Con ambas citas ya disponibles, el valencianismo tiene la oportunidad de acompañar al equipo en dos de los encuentros más destacados de la pretemporada.