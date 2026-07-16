El Valencia CF abre la puerta a la renovación de Gayà

El Valencia CF abre la puerta a la renovación de José Luis Gayà. La ampliación del contrato del capitán, cuyo vínculo finaliza el 30 de junio de 2027, forma parte de lleno de la planificación deportiva y económica de la entidad. Las conversaciones entre los dirigentes del club y el jugador y su entorno ya se han iniciado y todas las partes en cuestión analizan la mejor fórmula para ampliar la relación eterna de Gayà con el equipo del murciélago desde su entrada a la escuela en categoría alevín.

En el seno del club consideran que Gayà ha ofrecido su vida deportiva por el Valencia y, hoy en día, se mantiene la creencia de que continúa siendo una pieza importante tanto dentro del vestuario como del terreno de juego: una pieza básica en lo emocional y en lo deportivo. Aunque el acuerdo debe moldearse y llevará un tiempo, las dos partes ya están manos a la obra en el asunto de una polongación de contrato antes de que el capitán comience su decimoquinta temporada como jugador del primer equipo. El objetivo por ambos lados se trata de evitar que el lateral izquierdo, internacional español, llegue a los últimos meses de esta campaña 2026/27 sin tener resuelto el futuro.

Esa posible renovación del capitán, que con 31 años aspira a colgar las botas en el Valencia como 'one club man', es uno de los asuntos que manejan los ejecutivos del club. Una lista de tareas con Ron Gourlay, CEO de Fútbol, como máximo responsable, en la que sobresale por su urgencia el fichaje de dos laterales derechos. Uno, sobre todo, con capacidad de empezar LaLiga como titular y ofreciendo un rendimiento de garantías.

El lateral derecho continúa siendo la prioridad

El Valencia mantiene como máxima necesidad la búsqueda de un lateral derecho. El club tenía prácticamente cerrada la operación de Thomas Meunier, pero el futbolista belga cambió de opinión a última hora, obligando a reactivar el rastreo del mercado y estudiar nuevas alternativas. Las primeras llamadas fueron dirigidas al hoy ya jugador del Getafe Andrés García, cedido por el Aston Villa. El Valencia llegó muy tarde tras semanas y semanas centrándose en convencer a Meunier.

Uno de los nuevos nombres de futuribles que han salido a la palestra es el del jugador de la UD Almería Daijiro Chirino. Fuentes del club aseguran que, por ahora, no se ha realizado ninguna oferta por este jugador de 24 años originario de Curazao, del mismo modo que Lisandro Isei, jefe de 'scouting'. Dicho esto, no significa que Chirino no guste, gusta y es una de las distintas posibilidades que la secretaría técnica y el entrenador analizan antes de realizar una propuesta para atacar al futoblista que, en cuestión de horas o días, se acabe eligiendo como la mejor opción para dar un rendimiento inmediato en la liga española.

Esa es la intención: incorporar un futbolista de garantías y cubrir una demarcación señalada como prioritaria desde hace meses. Aun así, pese a las prisas obvias, el Valencia no quiere precipitarse con una carencia que condiciona el resto de movimientos.

Planes en la portería

Por otro lado, también se trabaja en la llegada de un segundo portero que pueda competir con Stole Dimitrievski. El candidato que más fuerza ha cobrado recientemente es el guardameta del Volendam Kayne Van Oevelen. Sin embargo, se insiste desde el Valencia que no se ha hecho tampoco ninguna oferta formal al club neerlandés por el joven de 22 años que ha despertado intereses en la Premier League y la Bundesliga.

Como publicó SUPER días atrás, lo más probable a estas alturas es que el tercer portero sea Raúl Jiménez, siempre y cuando se logre la salida de Cristian Rivero. Eso sí, sería un tercer meta de complemento que competiría habitualmente con el Valencia CF Mestalla en Segunda RFEF. Es sustancial para la dirección deportiva del primer equipo y de la Academia que tanto Jiménez como Vicent Abril, para el que se busca una cesión a Segunda dvisión, jueguen y continúan desarrollando su enorme progresión.

Una o dos salidas previstas: lo demás, más complicado

En cuanto a la operación salida, el Valencia contempla que pueda producirse una o dos marchas más, tras las de Baptiste Santamaría y Cenk Özkacar.

Asimismo, con un nombre en la cabeza de todos, el de Javi Guerra, en el capítulo de las ventas no deseadas, el club recalca que no existe la voluntad de traspasar a los jugadores considerados importantes. En caso de que un club de primer nivel se interese por alguna de las piezas fundamentales de la plantilla, la respuesta será remitirse a su cláusula de rescisión.

La prioridad deportiva es comenzar la temporada con fuerza en Mestalla y evitar los malos arranques de anteriores campañas, que hicieron al equipo sufrir en las primeras vueltas y perder el hilo de las competiciones europeas.

Por otro lado, se pone en valor la diferencia respecto al verano pasado. Entonces, el entrenador inició la pretemporada con una sola incorporación, mientras que Carlos Corberán trabaja ahora con cinco novedades: cuatro fichajes y la renovación de Dimitrievski. La entidad considera que esta mayor anticipación permitirá al cuerpo técnico preparar el inicio de la competición con más recursos.

Especialistas en el mercado español dentro del club

El área deportiva continuará apoyándose en los profesionales que ya trabajan dentro del Valencia para la búsqueda de futbolistas españoles o de las ligas de Primera y Segunda. Cabe destacar que el pasado febrero Gourlay habló de mejorar la estructura con un director deportivo que trabajara y negociara el mercado española, hoy se cree que esa función se está cubriendo por profesionales internos como el exjugador Manu Ruz.

Por último en la referente a los fichajes, sobresalen las expectativas que está despertando Ryunosuke Sato. Un movimiento que se enmarca dentro de los planes de expansión en el mercado asiático. Además, según ha podido saber este diario, se quiere también conquistar más cuota de mercado en países como Estados Unidos.

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Con Sato se opina desde dentro que su potencial despertará en el medio plazo el interés de equipos de la Premier League y de otros campeonatos top en el mundo.