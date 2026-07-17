Aliou Dieng arranca con el Valencia CF en una posición que no es de '6'

Cuarto día de entrenamientos en el 'stage' de pretemporada del Valencia CF en las instalaciones del Royalverde Training Center de Girona. El equipo ha aprovechado que la ola de calor ha dado un ligero respiro este viernes para ejercitarse en el campo. Algo que Carlos Corberán no había podido hacer durante las primeras mañanas de la concentración. El técnico tuvo que reajustar los entrenamientos y ejercitarse en el interior del hotel con sesiones de activación. El lesionado de larga duración Dimitri Foulquier sigue al margen del grupo, así como Mario Domínguez, con pequeños problemas durante toda la semana.

Los entrenamientos tácticos cada vez ganan más protagonismo en Girona tras una primera semana de pretemporada marcada por lo físico. SUPER ya comprobó en persona en Girona la primera posición de Ryunosuke Sato. El japonés ha arrancado como extremo izquierdo partiendo desde la banda y buscando posiciones más interiores. Aunque todavía es pronto, el internacional nipón está dejando buenas sensaciones en sus primeros días por su manejo de las dos piernas, su regate y su velocidad de pies y cabeza.

Corberán también busca en este arranque de pretemporada la mejor posición para Aliou Dieng. El internacional malí, a diferencia de lo que podía pensar mucha gente por su condición física, no ha iniciado la pretemporada en calidad de '6'. El técnico está probando con el futbolista en la posición de volante, como uno de los dos mediocentros posicionados por delante del pivote.

Los dos futbolistas que están ejerciendo de '6' en Girona son Guido y Pepelu. Corberán quiere explotar las mejores condiciciones del malí, que es un futbolista más de recorrido y de ida y vuelta que estrictamente posicional. Un perfil más parecido a Filip Ugrinic. Juegue donde juegue, lo que está claro es que el Valencia va a ganar en consistencia y fuerza en el centro del campo con más músculo y menos posibilidades de que el equipo se caiga físicamente.

A la altura del Valencia

El centrocampista internacional maliense Aliou Dieng apuntó en su presentación que el técnico Carlos Corberán espera mucho de él y espera “estar a la altura” de lo que le pide tras su fichaje por el Valencia hasta 2028. “Estoy muy contento de estar aquí y de ser jugador del Valencia y me alegra muchísimo. La gente me ha recibido muy bien y me dan la bienvenida todo el tiempo, así que da gusto. Es un ‘plus’ para mí para adaptarme muy rápido”, dijo.

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Dieng apuntó que durante la temporada deben “ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador”. “Espero que este año trabajemos bien y hacer que los aficionados estén muy orgullosos”, deseó. “Cuando veía al Valencia era un equipo agradable de ver. Silva, por supuesto, Seydou Kita, ‘Momo’ Sissoko y se me olvidan otros, había bastantes”, recordó.