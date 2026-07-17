La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos visita las obras del Nou Mestalla

Las obras del Nou Mestalla avanzan y el Valencia CF ha querido mostrar a los 'afectados' cómo marchan. El Director General del club de Mestalla, Javier Solís, acompañó este jueves a los representantes de la asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos en su primera visita al nuevo estadio valencianista, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027.

Las obras, que llevaban paralizadas desde 2009, se retomaron de forma definitiva en enero de 2025 y avanzan con la previsión de finalizar la estructura, cubierta y acabados interiores para julio de 2027.

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Visita vecinal

Un grupo de vecinos del barrio donde se asienta el futuro estadio del Valencia CF conoció de cerca la futura casa del valencianismo, una obra singular que ha entrado en el último año de construcción y que, desde su inauguración en 2027, dinamizará la vida de Benicalap y tendrá un impacto en la ciudad de Valencia, incrementando la actividad deportiva, de ocio y entretenimiento los 365 días del año.

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Esta iniciativa responde a la voluntad del Valencia CF de seguir fortaleciendo la relación de cordialidad y convivencia con el entorno, implicando a los vecinos desde el principio en un proyecto transformador para el barrio y para la ciudad.