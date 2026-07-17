Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF FICHAJES SALIDA CENKVALENCIA CF PRETEMPORADAAISSA MANDI, FICHADO POR EL LEVANTE UDMEUNIER PLANTA AL VALENCIA CF Y DEJA UN DARDOComunicado Oficial Valencia Basket Fichaje
instagram

INSTALACIONES DEPORTIVAS

La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos visita las obras del Nou Mestalla

El Valencia CF busca con esta iniciativa seguir fortaleciendo la relación de cordialidad y convivencia con el entorno

La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos, en su primera visita al Nou Mestalla.

La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos, en su primera visita al Nou Mestalla. / VALENCIA CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaume Puig

Valencia

Las obras del Nou Mestalla avanzan y el Valencia CF ha querido mostrar a los 'afectados' cómo marchan. El Director General del club de Mestalla, Javier Solís, acompañó este jueves a los representantes de la asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos en su primera visita al nuevo estadio valencianista, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027.

Las obras, que llevaban paralizadas desde 2009, se retomaron de forma definitiva en enero de 2025 y avanzan con la previsión de finalizar la estructura, cubierta y acabados interiores para julio de 2027.

VIDEO VCF | El Nou Mestalla entra en la fase de la gran cubierta

VIDEO VCF | El Nou Mestalla entra en la fase de la gran cubierta

VCF Media | SD

Visita vecinal

Un grupo de vecinos del barrio donde se asienta el futuro estadio del Valencia CF conoció de cerca la futura casa del valencianismo, una obra singular que ha entrado en el último año de construcción y que, desde su inauguración en 2027, dinamizará la vida de Benicalap y tendrá un impacto en la ciudad de Valencia, incrementando la actividad deportiva, de ocio y entretenimiento los 365 días del año.

Noticias relacionadas

Así es el proyecto en el terciario del Nou Mestalla

Así es el proyecto en el terciario del Nou Mestalla

LEVANTE TV

Esta iniciativa responde a la voluntad del Valencia CF de seguir fortaleciendo la relación de cordialidad y convivencia con el entorno, implicando a los vecinos desde el principio en un proyecto transformador para el barrio y para la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents