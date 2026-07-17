Comunicado oficial del Valencia CF: Fichaje de Nazareth Martín
El club ha llegado a un acuerdo con el Sevilla FC Femenino han llegado a un acuerdo para el traspaso de la futbolista tras haber jugado durante la temporada 25-26 como cedida en el conjunto valenciano
Nazareth Martín ya es jugadora del Valencia CF. El club ha llegado a un acuerdo con el Sevilla FC Femenino para firmar a la jugadora, que regresa a la disciplina del Valencia Femenino tras haber jugado como cedida en la temporada 25-26. La central de Aracena (Huelva) firma con el equipo blanquinegro hasta el 30 de junio de 2028.
En la temporada 25-26 con el conjunto dirigido por Mikel Crespo, la defensa central participó en un total de 25 partidos: 22 de liga, con 3 goles; y 3 de Copa. Ahora, el técnico vuelve a contar con una pieza que ha sido importante para el regreso del Valencia CF Femenino a Liga F.
Nazareth, nacida el 26 de febrero de 2004 en Sevilla y criada en Aracena (Huelva), ya se siente una valenciana y valencianista más: "Estoy muy feliz y agradecida por la confianza del Valencia CF para seguir formando parte de este proyecto. Después de una temporada tan especial y de conseguir juntos el ascenso a Primera División, afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión, compromiso y ganas de seguir creciendo. Con muchas ganas de seguir escribiendo nuestra historia juntos. Amunt Valencia!
La central de Aracena (Huelva), en su última temporada en el Sevilla, llegó a disputar 19 encuentros con la camiseta blanquirroja, con un total de 826 minutos en la Liga F y un gol conseguido
Comunicado oficial
El Valencia CF Femenino y el Sevilla FC Femenino han llegado a un acuerdo para el traspaso de la futbolista Nazareth Martín al club valencianista.
De este modo, Nazareth (22 años) se vincula al equipo blanquinegro hasta el 30 de junio de 2028, tras haber jugado durante la temporada 25-26 como cedida en el Valencia CF por parte del Sevilla FC.
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