Comunicado oficial del Valencia CF: Fichaje de Nazareth Martín

Nazareth Martín ya es jugadora del Valencia CF. El club ha llegado a un acuerdo con el Sevilla FC Femenino para firmar a la jugadora, que regresa a la disciplina del Valencia Femenino tras haber jugado como cedida en la temporada 25-26. La central de Aracena (Huelva) firma con el equipo blanquinegro hasta el 30 de junio de 2028.

En la temporada 25-26 con el conjunto dirigido por Mikel Crespo, la defensa central participó en un total de 25 partidos: 22 de liga, con 3 goles; y 3 de Copa. Ahora, el técnico vuelve a contar con una pieza que ha sido importante para el regreso del Valencia CF Femenino a Liga F.

Nazareth, nacida el 26 de febrero de 2004 en Sevilla y criada en Aracena (Huelva), ya se siente una valenciana y valencianista más: "Estoy muy feliz y agradecida por la confianza del Valencia CF para seguir formando parte de este proyecto. Después de una temporada tan especial y de conseguir juntos el ascenso a Primera División, afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión, compromiso y ganas de seguir creciendo. Con muchas ganas de seguir escribiendo nuestra historia juntos. Amunt Valencia!

La central de Aracena (Huelva), en su última temporada en el Sevilla, llegó a disputar 19 encuentros con la camiseta blanquirroja, con un total de 826 minutos en la Liga F y un gol conseguido

Comunicado oficial

El Valencia CF Femenino y el Sevilla FC Femenino han llegado a un acuerdo para el traspaso de la futbolista Nazareth Martín al club valencianista.

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El Sevilla FC y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Nazareth Martín / SD

De este modo, Nazareth (22 años) se vincula al equipo blanquinegro hasta el 30 de junio de 2028, tras haber jugado durante la temporada 25-26 como cedida en el Valencia CF por parte del Sevilla FC.