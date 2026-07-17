El fichaje de Kayne Van Oevelen para la portería del Valencia CF, en serio peligro

El fichaje de Kayne van Oevelen por el Valencia CF se ha puesto en serio riesgo durante las últimas horas. Este diario alertaba el miércoles de que la entidad de Mestalla debía moverse con celeridad, en cuestión de días, si no quería perder al prometedor guardameta neerlandés. El meta ha hecho fuerza para hacer valer el acuerdo de cinco temporadas que tiene con el Valencia, pero sin oferta oficial enviada al su club en Países Bajos, el FC Volendam, tras los problemas surgidos en el lateral derecho, la mayor capacidad de inversión y decisión de los clubes de Premier interesados complica la llegada al Valencia.

El Ipswich Town ha irrumpido en la carrera por el meta del Volendam y está dispuesto a acercarse a las exigencias económicas del conjunto holandés. Según ha informado esta tarde 'De Telegraaf', la operación podría cerrarse por unos cuatro millones de euros, alrededor de 3,4 millones de libras. De concretarse, sería la segunda venta más importante en la historia del Volendam, solo por detrás del traspaso de Micky van de Ven al Wolfsburgo en 2021 por 8,5 millones.

El acuerdo entre los clubes no es definitivo y también quedan por cerrar el acuerdo de los ingleses con el futbolista, algo en lo que el Valencia tiene ventaja. De todos modos, en Inglaterra no esperan grandes obstáculos para convencer a Van Oevelen de ir a jugar en la Premier. El Ipswich mantiene su ofensiva y confía en completar la incorporación antes de iniciar su concentración de pretemporada en La Manga la próxima semana.

El Valencia tenía pactado un contrato de cinco años

La entrada del conjunto inglés supone un 'golpe' para la secretaría técnica del Valencia, que llevaba tiempo trabajando en la llegada del portero de 22 años. La entidad blanquinegra había alcanzado un preacuerdo con Van Oevelen para firmar por cinco temporadas, pero todavía no se había lanzado con una oferta oficial entre clubes antes las altas pretensiones de los neerlandeses, superiores a los 3 millones.

La principal diferencia ha estado siempre en la valoración económica. El Valencia buscaba incorporar a un guardameta joven para competir con Stole Dimitrievski, pero sin realizar una inversión que condicionara otros fichajes prioritarios, intentando no rebasar la barrera de los dos millones, un objetivo que se ha ido complicando con la puesta de las negociaciones en el escaparate mediático. El Volendam, en cambio, se ha mantenido firme y el Ipswich parece un comprador con mayor capacidad financiera.

El Valencia deberá decidir si mejora su oferta

Van Oevelen disputó 32 partidos la pasada temporada y dejó su portería a cero en tres ocasiones. El Volendam acabó perdiendo la categoría tras caer ante el Willem II en la promoción, donde el joven portero no participó por lesión. El descenso favorece la salida del jugador, pero no necesariamente a un precio asumible para el Valencia con urgencias prioritarias en el lateral derecho, donde no hay ni titular ni suplente a diferencia de la portería. Ahí, el rol principal se reserva a Dimitrievski.

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El deseo inicial del portero de jugar en España y el preacuerdo contractual alcanzado eran los grandes argumentos del club de Mestalla. Sin embargo, hoy, la diferencia económica con el Volendam sigue siendo decisiva. Con el Ipswich dispuesto a pagar alrededor de cuatro millones, el Valencia se ve obligado a igualar o a desistir por Van Oevelen.