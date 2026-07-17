Primera oferta por Kayne van Oevelen... y no es del Valencia CF

La renovación de Stole Dimitrievski, después de una temporada en la que el macedonio se ganó ser el guardián de la portería de Mestalla a base de grandes actuaciones, no le impide al Valencia CF establecer la búsqueda de un guardameta tras la marcha de Julen Agirrezabala. El club, sabiendo que su primer portero goza de veteranía y horas de vuelo con los guantes, quiere un perfil joven y con proyección, tal y como sucedió con Mamardashvili, y ha depositado su foco en Kayne van Oevelen, del Volendam.

El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen / IG

Existe un acuerdo verbal entre las partes, pero la entidad valencianista cuenta con un fuerte competidor que puede arrebatarle a su principal objetivo bajo palos y reconfigurar un mercado marcado por el revés en el lateral derecho, donde Thomas Meunier y Andrés García se decantaron por otras opciones. Según apunta Voetbal International, el Ipswich Town ya ha presentado una oferta por el holandés mientras el Valencia CF no ha movido ficha de manera formal, más allá de los términos acordados dentro de un marco personal.

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Fuerte postura negociadora

A su vez, el Volendam, club que aún conserva los derechos del prometedor arquero pese a haber descendido de Eredivisie, tal y como indica Voetbal International, se muestra firme en las negociaciones ya que la propuesta inglesa fue rechazada al ser considerada demasiado baja. Un obstáculo a tener en cuenta en Mestalla y que pone en peligro el aterrizaje de Kayne van Oevelen en la ciudad del Turia, debido a que, tal y informó Superdeporte, no tiene previsto de partida destinar más de dos millones en su incorporación. Los esfuerzos del Valencia CF se centrarán en el lateral derecho, donde la salida de Thierry Correia deja a Foulquier, quien aún se recupera de la cirugía artroscópica en la rodilla izquierda a la que se sometió a mediados de febrero, como único integrante de la demarcación.