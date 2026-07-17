Valencia CF - Petro de Luanda: Dieng, De Haas y Sato, listos para debutar

El Valencia CF 26/27 echa a rodar este sábado en su primer partido de la pretemporada. Los de Carlos Corberán se enfrentan al Atlético Petróleos de Luanda (campeón de Angola) en un amistoso a puerta cerrada que tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en las instalaciones del Royalverd Training Center. El primer test del verano pondrá fin al 'stage' de Girona y permitirá el debut de las tres caras nuevas: el central neerlandés Justin de Haas, el centrocampista malí Aliou Dieng y el atacante japonés Ryunosuke Sato. El encuentro, considerado dentro del club como un partido de entrenamiento más, no será retransmitido por ninguna televisión.

Uno de los objetivos de Corberán es que los nuevos Dieng, De Haas y Sato se adapten al estilo de juego del equipo y asimilen cuanto antes los automatismos trabajados durante el día a día de los entrenamientos. El técnico está muy satiesfecho con la energía que se han incorporado los tres y está deseoso de verlos en acción para comprobar cómo puede sacar el mejor rendimiento de cada uno. De momento, De Haas ha arrancado la pretemporada como central zurdo en línea defensiva de cuatro, Dieng está ejerciendo de volante por delante de los pivotes Guido y Pepelu y Sato está actuando de extremo izquierdo partiendo de la banda hasta llegar a posiciones interiores. Así han entrenado durante toda la semana en Girona.

El partido también servirá para rodar al resto de jugadores (se evitarán las cargas excesivas de minutos) y dar un primer paso adelante para llegar en las mejores condiciones posibles al debut en LaLiga contra el Celta de Vigo el próximo 22 de agosto en Mestalla. Dentro de más de un mes. El aplazamiento del estreno oficial contra el Real Betis ha obligado a Corberán a reajustar su planificación de pretemporada y organizar un último amistoso entre el Trofeu Taronja contra el Newcastle del 8 de agosto y el estreno liguero ante el conjunto vigués. El club busca rival para no estar parado tantos días, aunque no es fácil porque ya habrán muchas ligas en juego.

Guido y Dimitrievski, más que fichajes

El partido también servirá para volver a ver con la camiseta del Valencia al gran fichaje del verano Guido Rodríguez y al renovado Stole Dimitrievki, dos futbolistas que están llamados a ser pilares de la columna vertebral del Valencia como en la segunda vuelta de la temporada pasada.

La primera solución al lateral derecho

Otro de los atractivos del encuentro será ver cómo Corberán resuelve el problema del lateral derecho tras los fichajes frustrados de Thomas Meunier y Andrés García y la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier. De momento, el técnico está tapando el agujero en el carril del '2' con tres canteranos: Mayol, Rubo y Gamón. Dimitri Foulquier se recupera al margen del grupo y es baja por lesión.

Oportunidad para la cantera

El encuentro también permitirá que se muestren el resto de canteranos que Corberán ha desplazado a Girona. Además de Mayol, Rubo y Gamón en banda derecha, el técnico también podrá contar con los porteros Vicent Abril y Alain, los centrales Iker Córdoba y Wanjala, el extremo Otorbi y el delantero Mario Domínguez. Este último es duda porque arrastra pequeñas molestias durante toda la semana que no le han permitido entrenar con normalidad.

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Final del Mundial y Paterna

El equipo regresará a València una vez finalice el encuentro, disfrutará de un día libre el domingo para ver la final del Mundial entre España y Argentina con sus familiares y amigos y volverá al trabajo el lunes en la ciudad deportiva de Paterna para preparar los dos amitosos de la semana en el Antonio Puchades contra el CD Eldense y el CD Castellón los días 22 y 25 de julio respectivamente.