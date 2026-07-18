Comunicado oficial del Valencia CF sobre el traspaso de Cenk
El Valencia CF vende al central turco al Trabzonspor a cambio de aproximadamente 1,7 millones de euros
Cenk Özkacar ya es historia tras cerrar su salida del Valencia CF. Después de dos cesiones en Valladolid y Colonia, el central turco de 25 años pone fin a su periplo en el club de Mestalla después de que los alemanes no quisieran quedárselo en propiedad. Otros clubes de Alemania y Turquía le seguían de cerca, pero se ha cerrado definitivamente su fichaje por el Trabzonspor alrededor de 1,7 millones de euros.
COMUNICADO OFICIAL
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para el traspaso de Cenk Özkacar.
El defensa, que llegó al Valencia CF en la temporada 2022-23 y ha disputado 46 partidos oficiales con nuestra camiseta, pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en la Superliga de Turquía.
El Valencia CF agradece a Cenk Özkacar su profesionalidad y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva.
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