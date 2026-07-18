El divertido baile de Ryunosuke Sato que demuestra que ha caído de pie en el vestuario del Valencia CF

El buen ambiente sigue marcando los primeros días de la pretemporada del Valencia en el Royalverd Training Center de Girona y Ryunosuke Sato se ha convertido en uno de los protagonistas del vestuario. El futbolista japonés fue 'víctima' de una de las tradiciones más habituales entre los nuevos: demostrar sus dotes para el baile ante el resto de compañeros.

En el caso de Sato, la elección no pudo tener más sentido. El centrocampista se animó a interpretar el popular 'Gangnam Style', el éxito mundial del artista surcoreano PSY, desatando las carcajadas y los aplausos de la plantilla valencianista.

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Complicidad en el vestuario

La escena, compartida por Hugo Duro a través de su perfil de Instagram, refleja la buena integración del joven japonés en el grupo y la complicidad que ya existe entre el nuevo fichaje y sus compañeros en los primeros días de trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico comandado por Carlos Corberán.