¿Quién es el Preto de Luanda, el primer rival del Valencia CF en pretemporada?

El Valencia echa a rodar esta tarde con su primer amistoso de pretemporada 26/27 a las 18:30 ante el Preto de Luanda de primera división de Angola. El conjunto blanquinegro tras más de dos semanas de entrenamientos en la Ciudad Deportiva y, ahora, en Girona, ya comienzan los encuentros de preparación antes de medirse al Celta de Vigo el sábado 22 de agosto a las 19:30 en Mestalla.

Primer entrenamiento del Valencia CF en Girona. / VCF

El rival de esta tarde, juega en la Liga de Angola Girabola y ganaron el campeonato con 72 puntos sacándole diez al segundo. Es uno de los equipos más populares en el país, ya que en los últimos años se ha llevado el trofeo. Tiene sede en Luanda y fundado en 1980. Sus colores tradicionales son amarillo, azul y rojo.

Es el club más laureado del país y acumula alrededor de 20 campeonatos nacionales, además de numerosas Copas y Supercopas de Angola. En total, 44 trofeos tienen en sus vitrinas. Juega habitualmente en el Estadio 11 de Novembro, con capacidad cercana a 50.000 espectadores. En el Mundial de 2006, en Alemania, cuatro jugador del Petro de Luanda disputaron con la selección de Angola el campeonato, que cayeron en la fase de grupos ante Portugal (0-1), México (0-0) e Irán (1-1).

En esta puesta a punto, ya se pondrán caras nuevas como el central Justin De Haas, el centrocampista Aliou Dieng y Ryunosuke Sato. Ya podrían tener minutos para coger ritmo competitivo e ir adquiriendo conceptos de como quiere jugar el técnico valenciano, pero todavía tienen que llegar más fichajes. La posición del lateral derecho urge reforzarla, ya que se le busca salida a Foulquier y tras la no incorporación de Meunier al Sunderland dejando tirado al Valencia.

Amistosos del Valencia

Petro Luanda-Valencia CF sábado 18:30 horas

Valencia CF-CD Eldense miércoles 22 de julio a las 19:00 horas

Valencia CF-CD Castellón sábado 25 de julio a las 20:00 horas

Derbi County-Valencia CF miércoles 28 de julio

Stoke City-Valencia CF sábado 1 de agosto a las 19:30 horas

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