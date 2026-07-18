Ramazani se muere de ganas por volver al Valencia CF... y no lo esconde

El Valencia CF mantiene a Largie Ramazani entre sus grandes objetivos para reforzar el ataque, pero es una operación que, salvo giro inesperado, no entrará en su fase decisiva hasta bien avanzado el mercado. Mientras el club centra sus esfuerzos en incorporar un lateral derecho, el extremo belga sigue lanzando señales de que su deseo pasa por regresar a Mestalla.

La última ha llegado a través de las redes sociales. En una publicación de Instagram en la que aparecían Umar Sadiq, Javi Guerra y Jesús Vázquez, Ramazani respondió con un escueto pero significativo "falta uno", un comentario que no es más que una referencia a sí mismo y a las ganas que tiene de reencontrarse con quienes fueron sus compañeros durante su etapa como valencianista.

El mensaje no hace más que reforzar una evidencia que ya existe tanto en el club como en el entorno del futbolista: Ramazani quiere volver al Valencia y estaría dispuesto a poner de su parte para facilitar la operación. De hecho, hace mes y medio, Javi Guerra reaccionó a una publicación del belga en la que se despedía de la afición y Mestalla con un contundente y esperanzador "se queda".

"Si lo tienes echufado puede dar cosas"

Precisamente, en una reciente entrevista en la pretemporada el '8' del Valencia ha hablado de la importancia que puede tener Ramazani en el juego ofensivo del equipo. "Ramazani era el compañero con más afinidad. Nos sentábamos juntos en el vestuario. Le he preguntado por cómo le va y su situación. Le publiqué en Instagram y se ha liado un poco. Ojalá se dé la situación de que pueda venir. Si lo tienes enchufado, puede dar cosas", declaró el medio valencianista en los micrófonos de 'Tribuna Deportiva'.

El Leeds espera ofertas y el Valencia confía en que el precio baje

En Mestalla, tienen claro que el internacional belga encaja en el perfil que busca Carlos Corberán para reforzar el extremo derecho, pero también son conscientes de que la negociación dependerá, en gran medida, del paso de las semanas.

A la derecha, el comentario de Ramazani a la publicación de @padrenciaoficial, a la que Sadiq dio "me gusta" / @padrenciaoficial | Instagram

El Leeds United considera al jugador transferible, aunque por ahora no tiene previsto facilitar su salida. El club inglés, recién ascendido de nuevo a la Premier League, confía en recibir propuestas de equipos con una capacidad económica superior a la del Valencia antes de tomar una decisión definitiva.

Sin embargo, los tiempos juegan a favor del conjunto valencianista. Ramazani no parte como una pieza necesaria en los planes del técnico Daniel Farke, por lo que, si esas ofertas no llegan durante las próximas semanas, el Leeds se vería obligado entrado agosto a rebajar sus pretensiones para encontrar una salida a un futbolista al que le restan solo dos años de contrato en tierras inglesas.

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Ese escenario explica por qué en el Valencia no existe prisa. Mientras tanto, la prioridad absoluta continúa siendo reforzar el lateral derecho, una posición urgente sin nadie disponible ahora mismo para arrancar LaLiga.