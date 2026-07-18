Sebas Felman: "El Valencia le abrió las puertas a mi padre y nunca se arrepintió de aquella decisión"

Hay apellidos que forman parte de la memoria colectiva del valencianismo. Felman es uno de ellos. Décadas después de que Darío Felman defendiera la camiseta del Valencia CF, su figura sigue despertando admiración entre quienes le vieron jugar. Ahora es su hijo, Sebas, quien mantiene vivo ese legado desde una perspectiva mucho más personal: la del hijo que creció escuchando historias de fútbol, acompañando a su padre y aprendiendo de él valores que trascienden cualquier historial.

Instalado desde hace años en Valencia junto a toda su familia, Sebas comparte además una nueva aventura junto a Darío a través de su canal de YouTube, donde ambos recuperan anécdotas, analizan partidos del Valencia CF y capítulos de una trayectoria futbolística que forma parte de la historia del club. En conversación con SUPER, recuerda a Argentina, una inolvidable anécdota con Maradona y el legado que su padre ha dejado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Entrevista con Sebas Felman

Buenas tardes Sebas. Tu historia personal está muy marcada por el fútbol. Naciste en Argentina, pero gran parte de tu vida y de la de tu familia ha transcurrido entre España y Argentina hasta acabar reuniéndoos todos en Valencia. ¿Cómo ha sido ese recorrido?

Sí. Siempre ha sido así. Desde que tengo uso de razón, mi padre era futbolista. Yo nací en Argentina, pero aprendí a caminar aquí, en España. Tengo dos hermanos y ellos nacieron en Valencia mientras mi padre jugaba en el Valencia CF.

En la temporada 1982-83 mi padre sufrió una lesión que le impidió seguir jugando profesionalmente y regresamos a Argentina. Con el paso de los años, por diferentes situaciones del país y las dificultades para progresar, fuimos emigrando poco a poco. Mi hermano mediano vino directamente a Valencia. Yo me quedé en Estados Unidos, donde jugué al fútbol universitario durante cuatro años. Después me vine aquí porque también estaba mi hermana y terminamos reuniéndonos todos.

Al final también arrastramos a mis padres. Ya sabían que iban a llegar los nietos y prácticamente no les ataba nada a Argentina. Hoy estamos aquí toda la familia al completo.

¿Tus hijos para este domingo se sienten más argentinos, más españoles o un poco de ambos?

Mis hijos van con España. Obviamente, por las edades que tienen, siguen mucho a Lamine Yamal, Nico Williams y a los jugadores más populares que hoy son titulares de la selección española. Pero sí, ellos van con España, sin ninguna duda. Eso sí, si España hubiera quedado por el camino, irían con Argentina, que es su segundo país.

Por eso creo que la final del domingo va a ser algo muy bonito. Desde mi punto de vista ya hemos ganado la final. Va a ser una final posiblemente más distendida para mí. El partido contra Inglaterra fue una final anticipada. Ahí me quité el 80% de ese nerviosismo y de ese fanatismo futbolero argentino.

Si el fútbol entendiera de merecimientos, que muchas veces no los entiende, sería justo que el mejor de todos los tiempos pudiera retirarse con otro Mundial. Sebas Felman — Hijo de Darío Felman

¿Qué significaría para ti ver a Argentina campeona del mundo?

Sería el reconocimiento a una época que empezó con Kempes, siguió con Maradona y que ahora representa Messi, que para mí es el mejor de todos los tiempos.

Tener la posibilidad de retirarse con dos campeonatos del mundo consecutivos sería algo extraordinario. Antes de ganar en Qatar se le criticaba porque no había sido campeón del mundo y porque eso supuestamente le impedía estar a la altura de Maradona.

Si el fútbol entendiera de merecimientos, que muchas veces no los entiende, sería justo que el mejor de todos los tiempos pudiera retirarse con otro Mundial.

Relacionado con esto, hay una anécdota curiosa que tienes con Diego Armando Maradona en un hotel. ¿Cómo fue aquel encuentro?

Boca Juniors estaba jugando unos amistosos en Mendoza y Diego viajaba con el equipo porque estaba cumpliendo una sanción. Gracias a mi padre siempre tuvimos relación con periodistas que seguían a Boca y yo solía estar mucho por el hotel conociendo jugadores. Aquel día hacía muchísimo frío y mi padre decidió quedarse en casa. Yo me fui con un periodista llamado Daniel Campos y me dijo: "Creo que va a bajar Diego ahora". Me preguntó si quería que me lo presentara y yo estaba muerto de los nervios.

Cuando bajó del ascensor y le dijeron que yo era el hijo de Darío Felman, abrió muchísimo los ojos. Lo primero que preguntó fue dónde estaba mi padre. Me dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía y que quería encontrarse con él. Llamé a mi padre, conseguí convencerlo para que fuera al hotel y acabaron haciendo una entrevista que fue mágica.

Lo primero que le preguntaron a mi padre fue qué le parecía que Maradona estuviera en Mendoza. Y Diego respondió que era él quien estaba en la tierra de Darío y que era él quien quería hablar de mi padre. Yo estaba detrás de las cámaras y se me caían las lágrimas. No podía dejar de temblar. Ahí entendí todo lo que la gente decía de Diego. Era una persona diferente a lo que estamos acostumbrados. No sabía exactamente qué era eso hasta que lo viví aquel día. Era una presencia que llenaba todo.

¿Puede ser uno de los recuerdos más especiales que guardas relacionado con tu padre?

Con mi padre tengo muchos recuerdos maravillosos. Probablemente ese sea el más personal. Mi padre tuvo la suerte de compartir momentos con Maradona, jugar con él y enfrentarse a él. No eran amigos íntimos, pero se tenían muchísimo cariño y respeto. Tuve la suerte de vivir experiencias muy especiales gracias a él y esa es una de las que siempre recordaré.

Sebas Felman y Darío Felman en una conversación en su canal de Youtube. / Canal de Youtube "Minutos con los Felman"

¿Qué te contaba tu padre sobre aquella Argentina de finales de los 70 y principios de los 80?

Mi padre fue uno de esos jugadores que surgieron cuando Argentina empezó a mirar más allá de Buenos Aires y a fijarse en el talento que había en el interior del país. Llegó a formar parte del grupo que preparó el Mundial de 1978 y coincidió con César Luis Menotti. Justo en ese momento apareció la oportunidad de venir a jugar al Valencia.

Mi padre siempre cuenta que le explicó la situación a Menotti y que él fue muy claro. Le dijo que estaba dentro del grupo, pero que por delante tenía a dos fenómenos en su posición y que sería difícil jugar.

También le dijo que no dudara en aceptar la propuesta del Valencia porque cruzar el océano y jugar en Europa era una oportunidad enorme en aquella época. Y nunca se arrepintió. El Valencia le abrió las puertas y él siempre dice que es muy feliz por haber tomado aquella decisión, por la familia que construyó aquí y por todo lo que consiguió vistiendo esa camiseta.

Tu padre es una figura muy querida por el valencianismo. Pero, ¿cómo era Darío Felman cuando se quitaba las botas y llegaba a casa?

Tengo recuerdos algo difusos porque era pequeño, pero sí recuerdo acompañarlo a la Ciudad Deportiva de Paterna cuando todavía estaba rodeada de naranjos y no era lo que es hoy.

Lo que más recuerdo es su sonrisa constante. La sensación de felicidad que tenía por estar viviendo su sueño. Siempre fue una persona de marcarse objetivos y perseguirlos. Esa mentalidad ha sido un ejemplo permanente para toda la familia.

Darío Felman / Fernando Bustamante

¿Qué es lo más valioso que te ha transmitido más allá del fútbol?

El valor de la familia. Estar siempre ahí, sin dudas. Posiblemente,, todo lo que no pudo disfrutar durante el crecimiento de sus hijos por estar jugando a fútbol hoy se lo dedica a sus nietos. Es muy amigo de sus amigos, un padre excepcional y un abuelo increíble.

Lo que consiguieron él y mi madre es digno de estudio. Siempre decimos que tenemos la familia más hermosa del mundo. Venían de una situación humilde, de una época complicada, y fueron capaces de construir algo muy grande. Gracias a ellos seguimos disfrutando de algo maravilloso, que es reunirnos constantemente y mantenernos unidos.

¿Qué crees que la afición del Valencia debería conocer de tu padre que todavía no sepa?

Los que lo disfrutaron jugando suelen coincidir en lo mismo. Paco Lloret, por ejemplo, siempre me dice que mi padre era el de los goles importantes. El que no daba un balón por perdido. El que competía igual contra quien fuera.

Mi padre era el de los goles importantes Sebas Felman — Hijo de Darío Felman

Representaba muy bien lo que era el futbolista argentino, con la capacidad de adaptación, sacrificio y entrega absoluta a la causa.

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Y quienes no lo vieron jugar y hoy lo conocen de mayor se sorprenden por su sencillez, por su empatía y por su humildad. Por lo humano que es. Creo que esa es la parte más bonita de su legado.