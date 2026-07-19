Van Oevelen vuela y el Valencia CF, obligado a buscar otro portero

El Valencia CF, una vez solvente el entuerto del lateral derecho, deberá continuar con la búsqueda de un portero para completar su plantilla con el rol de 'teórico' suplente. Tal y como informa el diario neerlandés 'De Telegraaf', Kayne van Oevelen pondrá rumbo a la Premier League, frustrando definitivamente una operación que el club de Mestalla había intentado cerrar tras llegar a un principio de acuerdo con el guardameta hasta junio de 2031. Un acuerdo por las mismas campañas es el que tiene ahora con el Ipswich Town. Este domingo pasará las pruebas y, desde el lunes, su nuevo equipo lo espera en La Manga (Murcia, España) para la pretemporada.

Según avanzaó el citado medio, Van Oevelen ya había alcanzado un acuerdo con el Valencia para firmar un contrato de cinco temporadas, pero las negociaciones entre el club de Mestalla y el FC Volendam nunca llegaron a buen puerto. La diferencia económica entre ambas entidades impidió cerrar un traspaso que, finalmente, se resolverá con destino a Inglaterra. Como indicó SUPER, el club valencianista se había fijado un límite que no superase en exceso los 2 millones para la contratación del meta, y las peticiones del Volendam lo fueron haciendo imposible.

Cifras, lejos del límite que se fijó el Valencia

El traspaso al Ipswich se va a sellar en condiciones económicas muy superiores a las que se planteaba llegar el Valencia. Unas fuentes hablan de 4 millones y el porcentaje de una futuro venta, y otras desde Países Bajos e Inglaterra van más allá: 5 millones de libras (5,8 millones de euros). En todo caso, números que los valencianos no contemplaban para una demarcación en la que el teórico titular está claro: Stole Dimitrievski.

La cifra supondrá el mayor ingreso garantizado de la historia del FC Volendam por la venta de un futbolista, superando incluso el importe fijo que recibió en su día por Micky van de Ven, cuya operación acabó alcanzando una cantidad superior gracias a variables y plusvalías posteriores.

El Valencia ve cómo se cae una de las alternativas que manejaba para reforzar la portería. La dirección deportiva deberá mantener activa la búsqueda de un guardameta, aunque antes el trabajo se centra en resolver el problema generado por la perdida de Thomas Meunier, al que se daba por fichado y quien finalmente eligió como agente libre la oferta del Sunderland.

Salto a la Premier junto a un compatriota

Van Oevelen, de 22 años, había despertado el interés de varios clubes tras su notable temporada en el Volendam. Además del Valencia, el Twente y el Feyenoord en Países Bajos también había seguido de cerca su situación, aunque la posibilidad de dar el salto a la Premier League terminó siendo decisiva para el portero neerlandés. No obstante, Van Oevelen trató de convencer a su club de que se sentará prioritariamente con el Valencia, pero en cuestión de días entendió que los de Mestalla no iban a alcanzar las cantidades que sí ha puesto encima de la mesa el club de la Premier.

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Asimismo, Kayne Van Oevelen puede coincidir en el Ipswich con un compatriota, el portero Kjell Scherpen (26 años). El recién ascendido a la Premier League avanza en el fichaje del meta holandés que ha destacado en Bélgica y en la Champions con el Union Saint-Gilloise. Un traspaso que se irá a números más elevados, podría rebasar los diez millones de euros.