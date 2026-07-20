¿Qué pasó entre Ayala y Dani Olmo? La redes alucinan con su feo gesto

¿Qué pasó con Roberto Fabián Ayala en la final del Mundial? Con la prórroga cumplida y con España campeona del mundo, fue Roberto Fabián Ayala el que dejó una imagen para olvidar, dando un puñetazo a Dani Olmo. El exjugador del Valencia CF, actual ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina, se encaró en los festejos con Dani Olmo. Todo fue fruto de la tangana tras el incidente entre Paredes y Eric Garcia. Dani se acercó a la zona y por ahí se cruzó Ayala, que se metió en la tangana.

El asistente de la selección albiceleste parecía que iba a separar a ambos jugadores, pero le asestó un puñetazo en la zona del cuello ante el estupor de un Olmo que estaba en ese momento junto a Eric Garcia, que luego empujó a Ayala alucinado por lo que acababa de ver.

Una imagen pésima del ayudante de un Scaloni, que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto en sala de prensa como sobre el terreno de juego. El DT del combinado suramericano comentó que se plantea seriamente cortar su contrato cuando este expire el próximo mes de diciembre.

El comportamiento de la selección argentina tras el partido contra España dejó mucho que desear. Mientras los jugadores españoles celebraban el histórico título después de un monólogo en la final, en la que la 'Albiceleste' ni siquiera disparó entre los tres palos de la portería de Unai Simón, Leandro Paredes se enzarzó con Eric Garcia, al que agarró del cuello, y Gavi, al que tiró varias veces al suelo.

Una final lleno de incidentes

Dentro de las celebraciones en el MetLife Stadium tras lograr España la segunda estrella de su historia, varios episodios de mal perder del combinado argentino. Se viralizó una imagen de Paredes soltando un manotazo a Eric Garcia y luego yendo a por Gavi. El argentino entró muy pasado de vueltas al encuentro, vio una amarilla muy rápido que lo condicionó el resto del encuentro y se dedicó a cascar por todo el terreno de juego.

La trifulca la inició Nahuel Molina. El futbolista del Atlético de Madrid, que ingresó al terreno de juego en el minuto 58 para sustituir a Gonzalo Montiel, soltó un puñetazo en el estómago a Rodri sin motivo aparente, cuando el Balón de Oro del Mundial salió corriendo desde el banquillo a celebrar el éxito con el resto de sus compañeros.

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El jugador del Manchester City, tras el golpe, frenó su carrera y fue a pedir explicaciones a Molina, con el que se encaró antes de la aparición de Eric Garcia. El zaguero del FC Barcelona trató de poner paz hasta que intervino Paredes. El futbolista de Boca Juniors agarró del cuello al de Martorell y, posteriormente, con la colaboración de Thiago Almada, tiró un par de veces al suelo a Gavi, que acudió a socorrer a su compañero.