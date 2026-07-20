Gattuso entra en la subasta por Yunus Musah

La carrera de Yunus Musah sigue en caída libre desde su salida del Valencia CF. El norteamericano no cumplió con las expectativas en el AC Milan y su cesión a la Atalanta de Bérgamo no fue del todo fructuosa y aunque la llegada de Ruben Amorim le podía abrir de nuevo las puertas de San Siro si demostraba en pretemporada, podría no acabar el verano como rossonero.

El exjugador blanquinegro tiene, según la Gazzetta dello Sport, una propuesta de uno viejo conocido: Gennaro Gattuso, que ha sugerido a la Lazio el fichaje de su expupilo en el combinado de Mestalla. El italiano entrenó a Musah media temporada en su estancia como técnico valencianista y le sacó quizás su mejor nivel dentro del trivote.

En busca de su mejor versión

Ahora, en su aterrizaje al cuadro laziale, Gattuso quiere volver a contar con el jugador de Estados Unidos y tratar de sacar su mejor versión como jugador en Italia, país en el que no ha sido todavía capaz de mostrarlo en ninguna de sus dos aventuras, mostrando una mayor capacidad física que técnica.

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Gattuso tras la eliminación. / EFE

Competencia inglesa

El cuadro romano tiene competencia por el futbolista, ya que tanto Ipswich Town como Leeds United, equipos del país en el que se crio Musah, andan tras sus pasos y querrían firmarle para la próxima campaña, pero solamente la Lazio ha presentado de momento una oferta formal, de 2 millones de euros por la cesión y 18 'kilos' de opción de compra.