Hugo González podría jugar Europa con el Celta de Vigo
El conjunto gallego tiene un importante dilema porque si sube al valenciano ya no podrá volver al filial, donde podría ser el gran referente en Segunda División
Viene de marcarle un golazo al Braga y Giráldez valora quedárselo en la primera plantilla
Hugo González es uno de los nombres propios del verano en el Celta de Vigo. Después de ser el gran héroe del ascenso del filial celeste a Segunda División, el jugador valenciano está haciendo la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez y rallando a un nivel excepcional.
El exjugador del Valencia CF marcó un golazo en el último amistoso y su situación está sometida a debate porque ya no es Sub23 y no tiene la posibilidad de subir y bajar entre primer equipo y filial. Su rendimiento es un clamor y obliga al Celta a decidir en qué equipo quiere contar con el valenciano.
Dilema con su ascenso
La decisión no está tomada y aunque podría empezar la temporada en el Celta Fortuna siendo el referente del proyecto en Segunda División, en el momento en el que Giráldez lo quiera reclutar ya no podrá bajar, por lo que si culmina su ascenso será jugador del primer equipo a todos los efectos y tendrá importantes posibilidades de jugar competición europea.
18 goles marcados
El exvalencianista aterrizó en Vigo hace año y medio y en el filial del Celta ha marcado las diferencias con 18 goles anotados, cuatro de ellos en la fase de promoción de ascenso que le convirtieron en el auténtico héroe del equipo gallego.
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