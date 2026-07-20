Valencia CF: Fechas y Dónde ver los partidos de pretemporada gratis por televisión

La pretemporada del Valencia CF sigue su curso. Después del stage de Girona, la plantilla del conjunto valencianista regresa a la ciudad deportiva de Paterna para seguir trabajando en la puesta a punto para la próxima temporada. Y después de la primera toma de contacto con los partidos del pasado sábado, llegan los primeros amistosos oficiales previstos por el cuerpo técnico que dirige Carlos Corberán.

El primer duelo será el miércoles 22 de julio contra el CD Eldense , que este año ha vuelto de forma brillante a la Segunda División del fútbol español. El enfrentamiento se disputará a partir de las 20:00 horas en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. A la misma hora y en el mismo escenario, el sábado 25 de julio , À Punt ofrecerá el Valencia CF – CE Castelló , un duelo atractivo y de rivalidad regional entre dos históricos de nuestro fútbol.

Con estos dos encuentros se cerrará una nueva semana de trabajo, antes de viajar a Inglaterra para disputar dos partidos internacionales. El día 27 de julio el Valencia CF partirá hacia el Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent).

Carlos Corberán, en un entrenamiento en Girona. / VCF Media

Una vez concluido el trabajo en Inglaterra, el equipo regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja en Mestalla. El Valencia CF se medirá al Newcastle United FC el sábado 8 de agosto (21:00 horas) que supondrá el último ensayo antes del inicio de LALIGA.

Estos son los amistosos del Valencia CF

Valencia CF - CD Eldense : 22 de julio a las 20:00 horas

: 22 de julio a las 20:00 horas Valencia CF - CD Castellón : 25 de julio a las 20:00 horas

: 25 de julio a las 20:00 horas Derby County - Valencia CF: 28 de julio.

- Valencia CF: 28 de julio. Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto.

- Valencia CF: 1 de agosto. Valencia CF- Newcastle United FC Trofeu Taronja-Mestalla sábado 8 de agosto 21:00 horas

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Dónde ver gratis por televisión

À Punt será de nuevo la televisión oficial de la pretemporada del Valencia CF. El equipo blanquinegro disputará cuatro partidos este verano con las cámaras de la televisión autonómica como testigo, todos salvo el que medirá el conjunto valencianista con el Derby County FC, que es a puerta cerrada. Radiotelevisión Valenciana prepara una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción.