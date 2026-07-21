El entrenador del Leeds United deja de lado a Ramazani

El futuro de Largie Ramazani sigue en el aire y las noticias hacia su figura en el Leeds United no son positivas para él. El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, ha dado la convocatoria para el stage de Estados Unidos con la sorpresa de que no viaja Largie Ramazani. No entra en sus planes ni para pretemporada y menos para el campeonato.

Por lo tanto, todo hace indicar que el extremo que estuvo la campaña pasada en el Valencia, tendrá que buscarse equipo con la opción de Mestalla en su cabeza.

Largie Ramazani, en el partido ante el Girona FC / LaLiga

La realidad es que el conjunto valencianista no tiene prisa y espera a que el equipo inglés baje sus pretensiones por el belga. En Mestalla es querido por su buena temporada y el futbolista está como loco por volver a un lugar donde ha sido feliz. Disputó 31 encuentros, anotó seis goles y dos asistencias.

La importancia de Ramazani en el esquema de Carlos Coberán fue alta, especialmente durante la segunda vuelta. Tras un arranque con menos protagonismo, su velocidad y peligro en los últimos metros, hicieron que el jugador fuese clave en la consecución de puntos importantes para consolidar la permanencia.

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La decisión de no ser convocado, hace que esta historia de amor pueda tener un final feliz para ambos. Se espera que el culebrón entre clubes y jugador dé para largo porque desde Inglaterra no lo pondrán nada fácil para su salida.