Ferran Torres amplía la lista de campeones del mundo que han jugado en el Valencia

Del minuto 116 de Andrés Iniesta en Johannesburgo, al 106 de Ferran Torres en Nueva York. España ha vuelto a ser campeona del mundo 16 años después y el protagonista de la final ha puesto en el mapa al Valencia Club de Fútbol y a la Comunitat Valenciana. Nada más acabó el encuentro, Ferran cogió una ‘senyera’, se la ató a la cintura y no la soltó en toda la celebración. Tras levantar el trofeo, el jugador de Foios no solamente escribió su nombre en la historia de la selección española, sino que se ha unido a la lista de jugadores valencianistas que han sido campeones del mundo.

Ferran besa la copa del mundo / @Ferrantorres20

Joel Martins fue el primero

Actualmente hay 19 jugadores que han jugado en el Valencia y han ganado el Mundial. El primero de todos fue Joel Martins en 1958, que consiguió el Mundial de Suecia con la selección de Brasil. Ese mismo verano puso rumbo a Valencia, donde jugó 57 partidos a lo largo de 3 temporadas. El siguiente en lograrlo fue el futbolista alemán Rainer Bonhof en el año 1974, que además con el Valencia ganó la Copa del Rey en la temporada 78/79 y la Recopa de Europa en la temporada 79/80.

Kempes hizo historia

Mario Alberto Kempes ganó el Mundial de 1978 y se convirtió en el primer argentino de la lista. Kempes fue el máximo goleador del torneo y también se convirtió en el primer jugador de la historia del club que ganó el Mundial al mismo tiempo que jugaba en el equipo. ‘El matador’ jugó 7 temporadas en el Valencia y a día de hoy está considerado como una de las mayores leyendas de la historia del club.

Kempes, con una camiseta del Valencia CF, pide la salida de Lim / Germán Caballero

Hubo que esperar 16 años para que se ampliara la lista, pero solo con la edición de 1994 se multiplicó en más del doble. Brasil ganó aquel Mundial y en esa plantilla había 4 jugadores que más tarde pasaron por el Valencia: Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Sosa. En la siguiente edición, la de 1998, Didier Deschamps ganó el Mundial con Francia. El francés solamente jugó 1 temporada con el Valencia, pero sus compañeros guardan un gran recuerdo de él y le definen como un gran profesional.

La convocatoria de 2010 fue única

En 2010 la selección española logró su primer Mundial y aquella convocatoria es la que más jugadores ha aportado a esta lista: hasta 5 futbolistas. De los 5, 4 se unieron al selecto club de Kempes como jugadores que ganaron la Copa del Mundo siendo convocados por sus méritos con el Valencia. Aquellos jugadores fueron: David Villa, David Silva, Juan Mata y Carlos Marchena. Raúl Albiol, que jugó en el club desde las categorías inferiores hasta la temporada 08/09, fue el único jugador con carrera en el Valencia que no vestía la camiseta en ese momento.

Villa celebra su gol contra Portugal en el Mundial de 2010 / EFE

Desde el Mundial de Sudáfrica, el Valencia cuenta con al menos un representante campeón del mundo de manera ininterrumpida en todas las ediciones, pero ninguno lo ha ganado al mismo tiempo que jugaba en el club. Mustafi lo ganó con Alemania en 2014, Adil Rami con Francia en 2018 y en 2022 con Argentina lo ganaron De Paul, Otamendi y Guido Rodríguez.

Tres entrenadores

El Valencia también cuenta con 3 entrenadores que han sido campeones del mundo, pero solo 1 levantó el trofeo como técnico de su selección. Fue el brasileño Carlos Alberto Parreira, que ganó 2 mundiales, 1 como asistente y el otro como entrenador principal. Los otros 2, Jorge Valdano y Gennaro Gattuso, lo ganaron como jugadores.

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