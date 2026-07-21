Horario y dónde ver el partido de pretemporada del Valencia CF ante el Eldense

Segundo amistoso para el Valencia CF de la pretemporada. El conjunto valencianista se mide este miércoles contra el Eldense de Segunda División en el Estadio Antonio Puchades de Paterna a las 20:00 horas en el que será el segundo partido amistoso de la pretemporada para los valencianistas. Hay ganas de ver al equipo que dirige Carlos Corberán, de hecho, las entradas tanto para este encuentro como para el próximo en la ciudad deportiva, tercer amistoso de pretemporada, se agotaron en apenas unas horas.

El Valencia sigue con su trabajo diario en la ciudad deportiva tras el stage de Girona, donde disputó el pasado sábado su primer partido, en el que perdió por un resultado de 3-1 en el primer test contra el Petro de Luanda, vigente campeón de la Primera División de Angola. Los valencianistas están inmersos ya en su tercera semana de entrenamientos de la pretemporada.

En el primer partido, que desde el club calificaron como un 'entrenamiento' y fue a puerta cerrada, los fichajes Justin de Haas y Aliou Dieng ya se estrenaron con la camiseta blanquinegra, mientras que el japonés Ryunosuke Sato no contó con minutos, por lo que este miércoles podría llegar su debut. Según la información que ofreció el Valencia hubo jugadores como el portero Stole Dimitrievski que no jugaron, por lo también podrían tener sus primeros minutos.

Primer partido ante la afición

En esta ocasión, el partido contará con público, prensa y también será televisado, al igual que el siguiente partido contra el Castellón, que se disputará el sábado en el mismo escenario y a la misma hora. Entrenado por Claudio Barragán, el Eldense regresará esta campaña a la Segunda división del fútbol español tras haber militado la última campaña en Primera RFEF.

Entrenamiento del Valencia en Girona. / VCF

Horario y dónde ver el partido

El Valencia juega este miércoles, 22 de julio, contra el Eldense de Segunda División en el Estadio Antonio Puchades de Paterna a las 20:00 horas en el que será el segundo partido amistoso de la pretemporada para los valencianistas. Este, así como el resto de partidos de pretemporada, podrá verse en directo a través de la televisión autonómica. À Punt retransmitirá los partidos de pretemporada gratis por televisión.

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