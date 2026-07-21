Oficial: Van Oevelen ya tiene nuevo equipo... y no es el Valencia CF

Ya es oficial: Kayne van Oevelen tiene nuevo equipo, y no es el Valencia CF. El Ipswich Town ha hecho oficial el fichaje del portero para la próxima temporada. El club blanquinegro, una vez solvente el entuerto del lateral derecho, deberá continuar con la búsqueda de un portero para completar su plantilla con el rol de 'teórico' suplente.

El guardameta pone así rumbo a la Premier League, frustrando definitivamente una operación que el club de Mestalla había intentado cerrar tras llegar a un principio de acuerdo con el guardameta hasta junio de 2031. Van Oevelen ya había alcanzado un acuerdo con el Valencia para firmar un contrato de cinco temporadas, pero las negociaciones entre el club de Mestalla y el FC Volendam nunca llegaron a buen puerto. La diferencia económica entre ambas entidades impidió cerrar un traspaso que, finalmente, se resolverá con destino a Inglaterra. Como indicó SUPER, el club valencianista se había fijado un límite que no superase en exceso los 2 millones para la contratación del meta, y las peticiones del Volendam lo fueron haciendo imposible.

Aunque no hay cifras oficiales de la operación, el traspaso al Ipswich se ha cerrado en condiciones económicas muy superiores a las que se planteaba llegar el Valencia. Unas fuentes hablan de 4 millones y el porcentaje de una futuro venta, y otras desde Países Bajos e Inglaterra van más allá: 5 millones de libras (5,8 millones de euros). En todo caso, números que los valencianos no contemplaban para una demarcación en la que el teórico titular está claro: Stole Dimitrievski.

Comunicado oficial del Ipswich Town

El club se complace en confirmar el fichaje del portero Kayne van Oevelen. El portero holandés se une al Town en un traspaso definitivo procedente del FC Volendam de su país natal, firmando un contrato de cinco años hasta el verano de 2031.

Kayne, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del Volendam e hizo su debut con el primer equipo en mayo de 2024, antes de llegar a disputar un total de 64 partidos en todas las competiciones. Disputó 32 partidos en la Eredivisie durante la temporada 2025/26 y se unirá a la plantilla del Town en el campo de entrenamiento del club en La Manga, España, esta semana.

Kayne van Oevelen, portero del Volendam que pretendía el Valencia CF / SD

“En cuanto supe que el Ipswich estaba interesado, supe que era una decisión que quería tomar”, dijo Kayne. “Estoy muy contento de estar aquí y continuar mi carrera en Inglaterra, aprendiendo de todos en un gran club como el Ipswich. Es un momento emocionante para el club, al estar de vuelta en la Premier League, y tengo muchas ganas de conocer a todos y empezar a trabajar.”

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El gerente municipal, Gary O'Neil, agregó: “Estamos encantados de poder incorporar a Kayne a nuestro equipo de porteros.