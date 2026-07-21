Subastan a un ex del Valencia CF en la Premier League

El final de la Copa del Mundo 2026 debe ser el pistoletazo de salida para la locura del mercado de fichajes. Aunque ya se han dado movimientos importantes en las principales ligas europeas, la conclusión del Mundial y el inicio de las pretemporadas de casi todos los equipos con los primeros amistosos provocarán que muchos se lancen a cerrar las primeras necesidades que dejen esos test de inicio de verano. Asimismo muchos equipos también aguardar para concretar salidas que le permitan hacer nuevas operaciones como le ocurre a este ex del Valencia CF que milita en LaLiga EA Sports.

La situación de Ilaix Moriba es compleja, puesto que el Celta aceptaría una buena oferta para dejar salir al mediocentro y poder hacer caja. Los celestes disputarán la Europa League el próximo curso y necesitan seguir reforzando la plantilla. Según informa Nós Diario, el Celta esperaba que llegara algún ofrecimiento interesante antes del final de julio para cuadrar las cuentas de la temporada. Pese a eso los gallegos mantienen la esperanza de sacar una buena suma de dinero con la salida de Ilaix.

Aurelien Tchouameni of Real Madrid CF and Ilaix Moriba of RC Celta de Vigo compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RC Celta de Vigo at Bernabeu stadium on December 07, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 07/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A priori ha sido relacionado con varios equipos de la Premier League. De hecho el citado medio asegura que el entorno de Ilaix Moriba lo ha ofrecido a varios equipos del campeonato inglés. El Celta pagó hace tan solo un año cinco millones de euros al RB Leipzig tras una buena temporada en Balaídos, pero la operación es más compleja puesto que el jugador y el cuadro alemán se quedaron con un porcentaje de ese futuro traspaso. De ese modo el Celta pide unos veinte millones de euros para dejar salir a Ilaix Moriba.

Entre esos equipos para los que suena Ilaix Moriba se encuentra el Nottingham Forest, Sunderland, Crystal Palace o Hull City. No obstante ninguno de ellos ha dado un paso todavía para hacerse con el ex jugador del Valencia CF.

Ilaix Moriba ha disputado esta temporada 48 partidos a las órdenes de Claudio Giráldez, anotando dos goles y repartiendo cuatro asistencias en un total de 3509 minutos disputados.

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Por el momento Ilaix está en la pretemporada del Celta, aunque se ejercita al margen, debido a problemas físicos derivados de una tenosinovitis en el Aquiles derecho