Valencia CF - Eldense: Paterna pone a prueba al nuevo proyecto

El Valencia CF afronta este miércoles a las 20:00 horas su segundo amistoso de la pretemporada con un atractivo duelo ante el CD Eldense en el Antonio Puchades. El encuentro ha despertado una gran expectación entre la afición valencianista, hasta el punto de que las entradas disponibles para socios se agotaron apenas dos horas después de salir a la venta para el público.

Tras la derrota frente al Petro de Luanda por tres goles a uno en el stage de Girona, el conjunto de Carlos Corberán regresa a Paterna con el objetivo de seguir acumulando minutos. Más allá del resultado, el técnico busca que el equipo continúe asimilando su idea de juego cuando todavía predomina la carga física propia de las primeras semanas de preparación.

La primera prueba delante de la afición

En este primer cara a cara de la temporada del equipo con la afición, uno de los grandes focos de atención volverá a estar en los nuevos fichajes. La afición tendrá una nueva oportunidad para comprobar la evolución de jugadores como De Haas, Dieng y Ryonosuke Sato, una de las sensaciones del arranque de la pretemporada, y de seguir observando como encajan las caras nuevas dentro del sistema de Corberán.

El duelo servirá también para comprobar la evolución de un equipo que todavía se encuentra en plena carga física y que encara una semana con dos amistosos en Paterna. El siguiente compromiso será el Castellón. El conjunto de Corberán volverá a jugar el sábado en el Puchades en un duelo autonómico que servirá para prepararse para su compromiso internacional contra el Stoke City FC la próxima semana.

Un Eldense exigente

Enfrente estará un Eldense que afronta la cita como uno de los platos fuertes de su pretemporada. El conjunto dirigido por Claudio Barragán dejó una imagen seria en su primer amistoso ante el Millwall. Aunque cayó derrotado, mejoró notablemente tras el descanso, dominó más fases del juego y mostró capacidad de reacción hasta encontrar premio con el gol en el minuto 93.

El cuadro azulgrana llegará a Paterna con el objetivo de seguir construyendo su identidad y medir su nivel frente a un rival de Primera División. Para el Valencia, la prueba supone una nueva oportunidad para afianzar automatismos, para el Eldense, un examen de nivel que permitirá comprobar hasta dónde puede competir una plantilla que quiere volver a ser protagonista esta temporada.

El Eldense celebra su ascenso a Segunda División / EFE

Un precedente copero

La última vez que Eldense y Valencia CF se vieron las caras fue el 7 de enero de 2025, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputados en el nuevo Pepico Amat. Aquel encuentro terminó con victoria valencianista por 0-2 gracias a los tantos de Sergi Canós y Diego López antes del descanso, en el que además supuso el primer triunfo de Carlos Corberán al frente del conjunto de Mestalla.

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Con las gradas llenas, el amistoso se presenta como una nueva oportunidad para que el Valencia construya buenas sensaciones de cara a las pocas semanas que quedan para el inicio liguero y para que los aficionados continúen descubriendo a los futbolistas llamados a liderar el proyecto de Corberán durante el próximo curso.