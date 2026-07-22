Ayala se disculpa por su agresión a Dani Olmo durante la final del Mundial 2026

“Obviamente estoy arrepentido, no puedo permitir que un sentimiento cambie mi humor, pero para mi son cosas que quedan en el campo”, declara Roberto Ayala. El ex jugador del Valencia y miembro del cuerpo técnico de la selección argentina ha sido tendencia en redes sociales tras su comportamiento el pasado domingo al finalizar el enfrentamiento entre Argentina y España.

Ayala y Aimar charlan en una sesión de entrenamiento con Lionel Scaloni / SD

La acción de la vergüenza

En un primer momento parecía que Ayala iba a separar a Paredes y a Eric García, pero de repente el miembro del cuerpo técnico argentino se encaró con Dani Olmo y le dio un puñetazo en la zona del cuello. Esta actuación le sentó muy mal a los aficionados de la selección española, pero todavía decepcionó más a los seguidores del Valencia Club de Fútbol. El argentino disputó 251 encuentros con el Valencia durante 7 temporadas y es una de las mayores leyendas de la historia del club. De hecho, incluso tiene su propia lona en la fachada de Mestalla.

Este gesto afea la imagen de Ayala, que siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. Aunque los hechos se produjeron en un momento en el que las pulsaciones todavía eran muy altas, su forma de actuar fue incomprensible, porque además el argentino siempre ha tenido muy buenas palabras hacia el Valencia CF y la ciudad de València. Estas fueron sus declaraciones sobre el club y la afición en una entrevista que le concedió a VCF Media durante la pandemia: “Es especial, creo que puede haber sido amor a primera vista. Me hablan de estadios y nos vamos a los de Inglaterra, Italia y, a veces, no nombro el del Valencia, porque les digo, Mestalla es mi casa”.

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Ayala habla sobre lo sucedido

Ahora, en una entrevista para Capital Radio, el argentino ha querido aclarar sus actos. Estas han sido sus palabras msobre lo ocurrido el domingo: "Mi intención fue ir, separar y nada más. Fue una reacción a unas palabras, pero no es excusa, mi comportamiento tiene que ser otro. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas. Obviamente estoy arrepentido, no puedo permitir que un sentimiento cambie mi humor, pero para mí son cosas que quedan en el campo". Además, ha añadido que "España fue superior y se merece el título".