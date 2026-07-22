Así avanzan las obras del Nou Mestalla: 100 gatos hidráulicos levantarán la cubierta

Las obras del Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para verano de 2027, afrontarán durante el mes de agosto una de sus fases más complejas con el próximo inicio del izado de la cubierta del estadio, una operación de ingeniería que se realizará mediante un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados y que permitirá colocar la cubierta.

Según avanzó Las Provincias y pudo confirmar EFE, cada uno de los 50 pilares ya instalados en el solar de la avenida de Cortes Valencianas dispondrá de dos gatos hidráulicos, hasta sumar un total de 100 equipos que actuarán de forma simultánea y coordinada mediante un sistema informatizado que sincronizará todos los movimientos.

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La asociación vecinal de Benicalap-Entrecaminos, en su primera visita al Nou Mestalla. / VALENCIA CF

La cubierta, que tendrá un peso de 4.800 toneladas y protegerá los 70.044 asientos del nuevo estadio valencianista, se apoyará sobre esos 50 pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, cuya instalación fue finalizada a principios de junio al igual que el anillo de compresión. La elevación se realizará de forma progresiva, centímetro a centímetro, para repartir las cargas de manera uniforme y evitar deformaciones en la estructura. Además, los técnicos controlarán de forma permanente el comportamiento de la cubierta y la tensión de los cables durante toda la operación.