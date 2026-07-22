Comunicado oficial del Valencia CF sobre la visita de Peter Lim

Peter Lim está en Valencia siete años después de su última visita. El máximo accionista del club ha estado en la ciudad y se ha reunido con los ejecutivos de la entidad y ha aprovechado para visitar las obras del Nou Mestalla, que avanzan para que el estadio esté listo la próxima campaña.

Con el mercado de fichajes abierto y las obras en funcionamiento, el propietario de la mayoría accionarial del club ha reaparecido por una ciudad en la que no estaba desde el año 2019, cuando presenció en Mestalla un encuentro entre el Valencia CF y el Real Madrid.

La última vez que estuvo, el equipo luchaba por títulos y por jugar la Champions, pero en los últimos años lo ha hecho por no descender debido a su gestión. En aquel momento las obras estaban paradas, pero ahora están en marcha tras el acuerdo de financiación con Goldman Sachs.

El club de Mestalla ha emitido un comunicado oficial en su página web para hablar de la visita del máximo accionista y mostrar sus imágenes en las entrañas de las obras del estadio de Cortes Valencianas.

Comunicado íntegro

Peter Lim se encuentra en la ciudad de Valencia, tras su paso por el Mundial de 2026 en el que España ha conseguido su segunda estrella, para ver en persona a la Directora de la Fundació VCF -Inma Ibáñez- y visitar las obras del Nou Mestalla, la futura casa del valencianismo.

En esta visita ha estado acompañado por el Director General del Valencia CF -Javier Solís-, el Director de Operaciones e Infraestructuras del Club -Christian Schneider- y el CEO de Fútbol del Valencia CF -Ron Gourlay-.

En el Nou Mestalla, han podido ver toda la evolución de nuestro nuevo estadio, ya que, se encuentra en una nueva fase constructiva tras la finalización de la instalación del anillo de compresión y de los 50 pilares de acero S355 que sujetarán la gran cubierta del que será el estadio de fútbol más sostenible e innovador de España.