Desbloqueada la salida de Kang-in Lee al Atlético de Madrid

El acuerdo entre el Atlético de Madrid y Kang-in Lee está a punto de plasmarse en papel. Pese a llevar apalabrado varias semanas, todavía faltaba por cerrar algunos flecos antes de que el futbolista formado en las categorías inferiores del Valencia CF aterrizase en el Metropolitano.

El motivo del retraso del anuncio, según apunta Marca, hace referencia a detalles procedentes de su desvinculación del PSG. Ahora sí que sí, tras la eliminación de su selección en el mundial y haber disfrutado de sus vacaciones, el centrocampista de 25 años cierra su etapa de tres temporadas en el cuadro francés con dos Champions League bajo el brazo. Con el anuncio oficial podrá incorporarse inmediatamente a la pretemporada bajo las órdenes del ‘Cholo’ Simeone.

Kang-In Lee, disputando un partido de Champions League con el PSG / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Un ‘pellizco’ para el Valencia CF

El jugador, que ya viaja hacia la capital de España, dejará dinero en las arcas valencianistas por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Este mecanismo reparte el 5 por cien del dinero de una operación a los clubes formadores de los futbolistas: los equipos donde el jugador estuvo inscrito entre los 12 y los 23 años reciben una parte proporcional según el tiempo que pasó en cada uno, es por eso que el Mallorca, que lo fichó con 20 años, se llevará el 1'5% y el Valencia CF el 3'5%.

En este caso, la transacción se ha cerrado en alrededor de cuarenta millones de euros entre el fijo y el variable, por lo que el Valencia CF va a recibir alrededor de 1’4 millones de euros con los que en principio no contaba para esta planificación deportiva de verano.

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Kang-in Lee con la camiseta del Valencia CF / LaLiga

Un dorsal de peso

Al surcoreano le espera un dorsal de los que están llamados a hacer cosas importantes. Según varios medios colchoneros, de los dorsales que están libres en el Atlético de Madrid, el ‘7’ es el que más seduce al futbolista. De esta forma, recogería el testigo de Antoine Griezmann, uno de los ídolos recientes de la afición rojiblanca.