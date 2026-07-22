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DIRECTO | ¡Vaya golazo de Sato para adelantar al Valencia CF! (1-0)
Los de Carlos Cobrerán se ponen a prueba contra el cuadro de Elda en el Antonio Puchades... Primera vez para ver a los fichajes
25' Se gusta el Valencia, que sale con un Dani Raba que está a buen nivel y cede para Sadiq, cuyo centro lo repele la defensa.
¡¡¡GOOOOOLAZO!!! ¡Menudo golazo de Ryunosuke Sato! Vaya carta de presentación, niño. Se la controla con la izquierda y, sin que caiga, la mete por toda la escuadra.
Han chocado Jesús Vázquez y Manu Nieto, que se duele después del encontronazo.
Calientan Íker Córdoba y Amos Wanjala, centrales, mientras Diakhaby habla con el cuerpo técnico.
Diakhaby representando al Valencia CF como capitán en su primer partido como pareja de baile de Justin De Haas.
Gol anulado al Valencia por fuera de juego. Muy justito. Encontró Sato a Sadiq al espacio y el nigeriano anotó, con la jugada ya invalidada.
12' Primer disparo del Eldense entre palos. Lo intentó desde la frontal Guillermo Macho, pero estuvo muy seguro blocando abajo Vicent Abril
07' Guido encuentra a Sato por dentro y el remate del japonés se marcha a córner
04' Primeros compases de partido. Es el Valencia el que tiene más balón y genera la primera ocasión del encuentro. Remate que se marcha alto de Jesús Vázquez tras un gran envío al espacio.
¡AAAARRANCA EL PARTIDO EN EL ANTONIO PUCHADES!
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