Así es el restaurante donde comió Peter Lim en su visita a Valencia

Peter Lim ha vuelto a ser protagonista en Valencia durante su visita a la ciudad. El máximo accionista del Valencia CF aprovechó su estancia para reunirse en un famoso restaurante de la ciudad con miembros de la cúpula del club y tratar asuntos relacionados con la planificación deportiva y el futuro de la entidad.

Durante la comida, celebrada en un restaurante llamado La Principal, Lim estuvo acompañado por dirigentes del Valencia como Javier Solís y Ron Gourlay, en una cita marcada por el contexto del mercado de fichajes y las decisiones que debe afrontar el club en las próximas semanas, con el Nou Mestalla como tema principal antes de que fuera a ver el estado de las obras.

La Principal, según lo recogido en su portal digital, se describe como "un negocio de hostelería que aunara la atmósfera y el dinamismo de una cervecería con el estilo y la calidad de un restaurante". "Actualmente, La Principal es uno de los mejores rincones de Valencia para comer bien, pero sobre todo para disfrutar", describe el local que arrancó en 2004 bajo la tutela de Rafael Honrubia.

A su vez, buscan "el equilibrio entre una cocina clásica de mercado y de cuchara, y platos más arriesgados; entre un servicio de sala atento y una atmósfera amable y acogedora. Eso sí, siempre con la materia prima de mayor calidad y priorizando el producto de temporada". La presencia del empresario singapurense generó una gran expectación, especialmente por tratarse de su primera visita a la ciudad en 7 años.

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Momento clave para el VCF

La visita de Peter Lim a Valencia llega en un momento clave para el club, con el nuevo estadio como uno de los grandes focos de atención y con la necesidad de definir los próximos movimientos deportivos. Su aparición pública vuelve a poner el foco sobre la relación entre el propietario y una afición que lleva años reclamando mayor implicación en el día a día del equipo.