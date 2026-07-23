Cañizares ironiza con la visita de Peter Lim y vuelve a señalar la gestión del Valencia CF: "Le tenemos una fe ciega"

Santiago Cañizares ha vuelto a situar el foco sobre Peter Lim con unas declaraciones cargadas de ironía durante su intervención en El Partidazo de COPE. El exguardameta del Valencia CF, una de las voces más críticas con la propiedad desde hace años, reaccionó a la presencia del máximo accionista en València, una visita que no se producía desde hacía siete años. Lejos de interpretar el regreso como un motivo de optimismo para el valencianismo, Cañizares recurrió al sarcasmo para expresar el profundo desencanto que existe entre buena parte de la afición con la gestión del empresario singapurense.

“Me ha hecho hasta ilusión que viniera Peter Lim. Ya sabéis que en Valencia ilusiona mucho su presencia. Con sus actos le tenemos una fe ciega”, afirmó con evidente tono irónico. Una frase que rápidamente encontró repercusión entre los aficionados y que refleja el clima de desconfianza que rodea a la figura del máximo accionista del Valencia CF tras más de una década al frente de la entidad.

Cañizares vuelve a señalar la gestión de Peter Lim

Más allá de la ironía, Cañizares fue contundente al analizar el presente del club y volvió a responsabilizar directamente a la dirección encabezada por Peter Lim de la pérdida de competitividad del Valencia CF. Para el exinternacional español, el deterioro deportivo no es fruto de una mala temporada aislada, sino la consecuencia de una política de gestión que, a su juicio, lleva años alejando al equipo de la élite del fútbol español.

Santiago Cañizares firmando en el evento de LaLiga / LaLiga

“El Valencia es un equipo en decadencia porque su gestión es decadente. Mientras no cambie la gestión o la derive en profesionales, el Valencia seguirá dando lástima vaya por donde vaya. Esa es la realidad”, sentenció durante su intervención radiofónica. Un mensaje que resume el pensamiento que Cañizares ha mantenido de forma constante desde que el proyecto deportivo comenzó a perder estabilidad tras la salida de los principales responsables que llevaron al club a conquistar la Copa del Rey en 2019 y disputar de forma habitual competiciones europeas.

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Las palabras del exguardameta llegan, además, en un contexto especialmente delicado para la entidad de Mestalla. El Valencia encadena ya siete temporadas consecutivas sin disputar competiciones europeas, la peor racha de su historia reciente y un dato que evidencia la pérdida de protagonismo de uno de los clubes históricos del fútbol español. Después de haber sido un habitual e histórico en la Liga de Campeones y la Europa League durante buena parte de su historia, el conjunto valencianista continúa muy alejado de los puestos que tradicionalmente ha ocupado y sigue sin ofrecer señales de que pueda recuperar su estatus a corto plazo mientras no se produzcan cambios estructurales en la gestión del club.