Se cumplen 15 años del debut de Dani Parejo con el Valencia CF

Hablar de la historia reciente del Valencia CF es hablar de Dani Parejo. A sus espaldas, un total de nueve temporadas defendiendo la elástica ché le avalan, en las que llegó a disputar un total de 383 partidos entre 2011 y 2020.

El jugador llegó procedente del Getafe CF con tan solo 22 años a razón de unos seis millones de euros. Fichado por el entonces presidente Manuel Llorente, el futbolista inició con su nuevo equipo el stage de pretemporada en Austria. Apenas unos días después, Parejo tuvo la oportunidad de vestirse de corto por primera vez bajo las órdenes de Unai Emery.

Dani Parejo, en una rueda de prensa en sus primeros años en el Valencia CF / EFE

A fecha de 23 de julio, el de Coslada disputó sus primeros minutos en un partido amistoso contra el Leicester City FC, en un encuentro disputado en el estadio Jacques Lemans Arena. Hoy se cumplen 15 años de un partido en el que el Valencia CF se llevó la victoria por 1-0 ante los ingleses, con gol del brasileño Jonas Gonçalves.

Su periplo en Mestalla

Durante la campaña 2011/12, Dani Parejo participó en 16 partidos, rozando los mil minutos en liga con el dorsal 21 en su camiseta. Con altibajos mediante, Parejo se fue haciendo un hueco como pieza clave del club, hasta tomar el mando como capitán del equipo en la temporada 2014/15.

Defendiendo el escudo del Valencia CF, el centrocampista ha visto pasar a un total de doce entrenadores en nueve temporadas. Y lo más destacable es que con todos ellos ha sido un referente sobre el césped. Especialmente con Marcelino García Toral, con el que compartió dos temporadas y alzó la Copa del Rey lograda ante el FC Barcelona en 2019.

Dani Parejo, junto a Marcelino en su estancia en el Valencia CF / EFE

En 2020, la propiedad del club decidió prescindir de él y darle salida por la puerta de atrás a uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia CF. En agosto de ese mismo año, recaló gratis en el Villarreal CF, donde siguió ampliando su carrera con seis temporadas como groguet.

Historia de nuestro fútbol

La grandeza de Dani Parejo se ve reflejada en los rankings históricos de LaLiga. A los 383 partidos con el Valencia CF, donde anotó 63 goles y repartió 64 asistencias, se le suman los partidos en los que defendió la camiseta de Real Madrid y Getafe CF. De esta forma, el futbolista de 37 años es el quinto futbolista con más encuentros de nuestra liga con un total de 558 partidos, solo por detrás de otras figuras como Zubizarreta, Joaquín, Raúl García y Griezmann.

Dani Parejo en el Valencia CF / SD

¿Colgar las botas?

Tras finalizar contrato con el Villarreal CF, Dani Parejo hizo público en ‘El Larguero’ de Cadena Ser que le gustaría seguir jugando al fútbol, e incluso se llegó a especular con un posible regreso al Valencia CF. “El Valencia ha sido mi vida, he jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título y lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan contigo. Yo voy por la calle por Valencia y la gente me ama, me quiere muchísimo y para mí es lo más bonito. Si sale la oportunidad tendría que pensarlo y valorar todo, pero el Valencia es uno de los mejores clubes de Europa… El Valencia es el Valencia”, llegó a decir a finales de mayo.

Sin embargo, desde Mestalla no se le ha trasladado ninguna oferta al futbolista, quien es el octavo con más partidos en la historia del club.

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Ahora, Dani Parejo sigue formándose como entrenador para tener una base a futuro en los banquillos. Cuenta con unos meses de experiencia dirigiendo a niños en CF Inter San José y estos días se ha dejado ver en el torneo COTIF, donde da órdenes a los pequeños futbolistas. Mientras tanto, sigue esperando a encontrar una oferta que le satisfaga para poder seguir demostrando el fútbol que enamoró a Mestalla.