La drástica decisión del Sporting de Portugal con Koba Koindredi, exjugador del Valencia CF
El conjunto lisboeta lo ha bajado al filial como método de presión para que encuentre una salida en este mercado de fichajes
No está siendo un verano fácil para Koba Koindredi. Después de que el Basilea decidiera no ejercer la opción de compra para ficharlo y tuviera que regresar al Sporting de Portugal, el exjugador del Valencia CF no está teniendo una experiencia nada agradable con los lusos, que le han enseñado de malas formas la puerta de salida.
El jugador francés ha sido relegado al filial del Sporting de Portugal mientras encuentra una salida. A pesar de que empezó la pretemporada con los leones, cuando llegó el momento de realizar el primer stage fuera de tierras lusas se le mandó al segundo equipo en clara señal de que no entra en los planes del entrenador.
Ruptura escenificada
Escenificada la ruptura, urge para todas las partes encontrar una solución, pero el cuadro lisboeta ya sabe que no recuperará la inversión de cuatro millones de euros que hizo cuando se lo compró al Estoril y menos después de evidenciar que lo quiere sacar a toda costa.
Se exploran todas las fórmulas
En estos momentos, los portugueses están abiertos a todas las fórmulas de salida, incluida la cesión, en la que aunque le gustaría que hubiera una cláusula de compra obligatoria al finalizar el préstamo, está abierto a que haya una opción de compra. El culebrón Koindredi continúa escribiendo más capítulos.
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