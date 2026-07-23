Duro golpe para Enzo Barrenechea en Benfica

La temporada no empieza bien para Enzo Barrenchea. El futbolista argentino parte con una nueva oportunidad de ser importante en Benfica con el cambio de entrenador de José Mourinho a Marco Silva, pero el once titular elegido por el preparador portugués para el partido oficial clasificatorio para la UEFA Europa League supone un severo revés para el exjugador del Valencia CF.

A pesar de la lesión de Leandro Barreiro, el centrocampista argentino empezará la contienda en el banquillo mientras que la decisión de Silva ha sido la de alinear a Manu Silva y Miguel Figueiredo, un jugador de solamente 17 años (edad juvenil) y que jugó en el filial la temporada pasada.

St. Gallen, partido oficial

Era un partido propicio para que Barrenechea recuperase terreno y demostrase frente al St. Gallen que puede ser un futbolista clave en los esquemas de Marco Silva como lo fue la temporada pasada en la primera vuelta del campeonato, pero tendrá que seguir picando piedra para hacerse con ese espacio dentro del equipo... Y competir con un joven valor de la cantera benfiquista.

Enzo Barrenechea con la camiseta de Benfica / Instagram del jugador

El exjugador valencianista empezó el mercado con la puerta de salida abierta, pero de momento lucha por recuperar su sitio con Las Águilas y mientras no llegue una oferta satisfactoria para todas las partes, el argentino es uno más en los planes de Silva.