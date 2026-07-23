Kiat Lim, presidente del Valencia CF: “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas”

La presencia de Peter Lim en Valencia durante las últimas horas y la aparición de Kiat Lim en un amplio reportaje de Reuters sobre la evolución de la inversión deportiva en Asia han vuelto a colocar al Valencia CF en el centro del debate económico internacional. Aunque ni la visita del máximo accionista ni las declaraciones de su hijo aportan novedades de fondo sobre el futuro de la entidad, ambas circunstancias adquieren relevancia por el contexto en el que se producen. Peter Lim regresó a la capital del Turia siete años después de su última estancia, mientras que Kiat Lim aparece como una de las voces consultadas en un análisis que examina el creciente interés de los grandes capitales asiáticos por el negocio del deporte.

El auge de la inversión deportiva en Asia impulsa el valor de los clubes

El reportaje de Reuters, destaca que la magnitud de operaciones relacionadas con el deporte en el sudeste asiático alcanzó durante el último año una cifra récord de 3.690 millones de dólares. Según el análisis, países como Singapur se han consolidado como un mercado estratégico tanto por el crecimiento de la afición a competiciones como la NBA, el fútbol europeo o la Fórmula 1 como por su capacidad para generar inversión. En ese escenario, la familia Lim representa uno de los ejemplos más conocidos de capital asiático con presencia directa en el deporte europeo, gracias a su control accionarial del Valencia CF y a su anterior vinculación con McLaren.

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR26, action during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, Spain - Photo Eric Alonso / DPPI AFP7 13/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / SD

Precisamente por esa trayectoria empresarial, Reuters recurre a Kiat Lim para explicar cómo ha evolucionado el modelo de negocio de las grandes entidades deportivas. El presidente del Valencia CF insiste en una idea que lleva años marcando la economía del deporte profesional: el incremento de las audiencias termina traduciéndose en un aumento del valor de los derechos audiovisuales. “Con más espectadores, las cadenas de televisión están dispuestas a pagar más por los derechos, y a medida que aumenta el valor de esos derechos, eso acaba beneficiando a los equipos”, señala el dirigente valencianista antes de resumir esa realidad con una frase que sintetiza el momento actual del sector: “La atención es una moneda de cambio”.

Las palabras de Kiat Lim no introducen un mensaje nuevo sobre la 'estrategia' del Valencia CF, pero sí confirman que la inversión realizada por la familia Lim en 2014 continúa siendo observada como una referencia dentro del crecimiento del capital asiático en el deporte. Aquella operación, cifrada en 96 millones de euros para adquirir el 70,4 % del capital social del club, se produjo mucho antes de que el actual fenómeno inversor alcanzara las dimensiones que ahora describen los analistas internacionales. Doce años después, el contexto económico ha cambiado de forma significativa y el fútbol europeo sigue consolidándose como uno de los principales destinos del dinero procedente de Asia.

Kiat Lim, presidnete del Valencia CF desde marzo de 2025 / VCF Media

El Valencia CF mantiene una posición singular dentro del mercado internacional

El crecimiento de las audiencias internacionales refuerza además las expectativas sobre el valor futuro de los derechos televisivos, un aspecto especialmente relevante para entidades como el Valencia CF. El informe de Reuters recuerda algunos datos que ilustran esa expansión global, como los 205 millones de espectadores únicos que siguieron desde China los primeros 41 partidos del Mundial o los 39 millones de usuarios que presenciaron en Japón la victoria de su selección frente a Túnez. Son cifras que evidencian hasta qué punto el fútbol europeo continúa ampliando su impacto fuera del continente y multiplicando el interés de operadores audiovisuales y patrocinadores.

Kiat Lim, presidente del Valencia desde marzo de 2025 / VCF Media

En clave valencianista, esa proyección internacional también puede verse favorecida por diferentes factores recientes. El éxito deportivo de la selección española ha reforzado la imagen global del fútbol nacional. En ese contexto, el Valencia también ha ganado presencia en el mercado japonés a raíz de la llegada de Sato. El atacante debutó marcando en la victoria por 3-0 frente al Eldense, un estreno que generó seguimiento en su país de origen. De hecho, el duelo contra el CD Eldense de pretemporada fue emitido por un canal de televisión japonés, un ejemplo del interés que puede despertar el club en un mercado donde el fútbol europeo continúa ampliando su audiencia.

El informe de Reuters también pone el foco en la transformación que está experimentando el mercado de las inversiones deportivas. Citando fuentes del sector bancario, explica que cada vez son más los grandes patrimonios e inversores institucionales asiáticos que optan por adquirir participaciones minoritarias en franquicias, ligas o empresas vinculadas a la tecnología deportiva como fórmula para entrar en una industria en constante crecimiento. La razón principal, según el análisis, es que “las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas”, una reflexión que el propio Kiat Lim comparte y que resume el momento que atraviesa el mercado internacional.

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las adquisiciones de equipos completos siguen siendo raras, costosas y restringidas” Kiat Lim — Presidente del Valencia CF

Ese escenario convierte al Valencia CF en un caso poco habitual dentro del panorama europeo. A diferencia de otros clubes que han dado entrada a fondos de inversión o socios financieros mediante paquetes accionariales reducidos, la familia Lim mantiene el control prácticamente absoluto de la entidad. Meriton Holdings posee el 91,55 % del capital social, una posición dominante que le permite conservar el poder de decisión sobre el futuro del club y que, llegado el caso, también abriría la puerta a una eventual venta de participaciones minoritarias sin perder el control de la sociedad, una posibilidad que encaja con las tendencias que actualmente predominan entre los grandes inversores internacionales.