Kiat Lim tiene nuevo rol en el Valencia CF

Kiat Lim nunca fue un presidente al uso. No lo fue desde el momento en el que Layhoon le desacreditó unos meses antes de su llegada asegurando que él "está a otras partes del negocio y no al fútbol". De esta manera, su nombramiento como presidente del Valencia CF era poco más que una escenografía para permitir a Layhoon, cansada y hasta el gorro de presidir el Valencia CF, echarse a un lado. Y desde que el hijo del máximo accionista es el 'capo' del club, los detalles que ha tenido con la entidad, con Mestalla y con la afición no han pasado desapercibidos.

Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, que lleva años sin pisar València. / EFE

Kiat Lim no ha presenciado ningún partido del Valencia CF en Mestalla. No lo ha hecho porque no ha querido, no por problemas de agenda. De hecho hace poco estuvo en Valencia CF en una semana de partido, fue a la Ciudad Deportiva y se marchó pegando la espantada para no tener que sentarse en el palco a aguantar el chaparrón. Eso demuestra que de alguna manera sabe cuál va a ser el recibimiento y que por otro lado seguramente es merecido.

La visita de su padre, y máximo accionista, a Valencia demuestra que en las cosas importantes está el de siempre: Peter Lim. Y lo importante o mucho me equivoco o no es lo deportivo por mucho esfuerzo que se le pidiera. Eso se puede hacer por teléfono. Si nunca viene, qué más da decirle eso también por teléfono. Y sorprende por otra parte que en una comida en la que se traten cosas importantes, e incluso supongamos que también lo deportivo aunque eso es mucho suponer, no esté el bueno de Kiat Lim, presidente del Valencia CF.

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Layhoon, imagen de archivo / JM LOPEZ

Cabe recordar que cuando aterrizó el príncipe de Johor hace un año, Kiat sí fue al Camilo Cano a ver ese partido del dueño del cuadro de Johor, pero todavía no ha tenido el tiempo suficiente de ver a su Valencia. Es raro y deja claro que el Valencia no es ninguna prioridad. Igual que queda claro que en una comida 'importante' el que está es Peter y no Kiat. Su rol no deja de ser el de un actor secundario por mucho cartel de presidente que tenga. Y por mucho post de Instagram que suba.