El sueño valencianista de Rodrigo Gamón, alternativa de Paterna al lateral derecho

El 22 de julio de 2026 será recordado para siempre para la familia Gamón. El futbolista valenciano Rodrigo Gamón hizo su debut con la camiseta del Valencia CF, todo un sueño para él en un verano clave en sus aspiraciones por llegar a la élite con el equipo de sus amores. El canterano defendió el lateral derecho y fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Carlos Corberán con una pequeña carta de presentación de sus habilidades.

Gamón, atacante de formación y que la pasada temporada retrasó su posición, demostró una gran profundidad por su costado y una personalidad marcadamente ofensiva. El jugador de 18 años atacó constantemente el espacio que le habilitaba Rioja y resolvió con aplomo todas las acciones en campo rival.

Conversión a lateral y crecimiento

El jugador, que todavía tiene que madurar y crecer en aspectos defensivos, va dando pasos firmes para postularse como la alternativa de 'la casa' en una posición que lleva de cabeza al Valencia CF en el mercado por sus enormes dificultades para cerrar fichajes. La próxima campaña se espera que sea clave en el Mestalla de Óscar Sánchez y que crezca en su camino hacia alcanzar el primer equipo blanquinegro.

Rodrigo Gamón después de debutar con el Valencia CF / VCF

El debut fue bueno en lo futbolístico, pero un evento inolvidable para él en lo emocional. No lo pudo ocultar, de hecho, en la entrevista pospartido: "Mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando mucho tiempo y, con trabajo cada día, todo se puede conseguir. Pero todavía no he hecho nada y toca seguir hacia delante", exponía el futbolista.

"Soy de la tierra"

Gamón, de hecho, reivindicó su valencianía al ser preguntado por la próxima temporada: "Quiero que las cosas salgan bien tanto en el filial como en el primer equipo, que por algo soy de aquí de la tierra", señalaba el lateral, que se prestó a jugar en la demarcación que quieran sus entrenadores.

No son palabras vacías. Gamón siente el escudo y, de hecho, se le pudo ver sin ir más lejos en el último partido de Liga celebrando 'como un loco' los goles del Valencia CF contra el FC Barcelona con su indumentaria valencianista puesta y junto a sus amigos en la grada de Mestalla. Su sueño es debutar, precisamente, en ese estadio.