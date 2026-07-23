Leyre Monente pone fin a su carrera tras devolver al Valencia CF a Liga F

La historia de Leyre Monente en el Valencia CF ha sido tan intensa como breve. Apenas una temporada ha bastado para que la centrocampista riojana se gane un lugar privilegiado en la memoria del valencianismo. La futbolista de Logroño ha decidido poner punto final a su carrera profesional con tan solo 26 años, una decisión que sorprende por su juventud, pero que ha sido cuidadosamente meditada.

Tal y como ha podido saber SUPER, Monente ha contado con diferentes ofertas para continuar su carrera deportiva. Incluso disponía de la posibilidad de seguir vinculada al Valencia CF después de convertirse en una de las protagonistas del histórico ascenso a Liga F. Sin embargo, la riojana ha optado por cerrar definitivamente su etapa como futbolista para centrarse en nuevos proyectos personales, poniendo fin a una trayectoria marcada por el talento, el sacrificio y un momento imborrable que ya forma parte de la historia del club de Mestalla.

Una despedida inesperada tras entrar en la historia del Valencia CF

Su adiós llega apenas unas semanas después de despedirse del Valencia CF, donde tenía sobre la mesa la posibilidad de continuar una campaña más. La decisión supone una baja de enorme peso para el equipo que dirige Mikel Crespo, no solo por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también por el cariño que despertaba dentro del vestuario y por la importancia que había adquirido en la rotación del equipo. Monente llegó a Valencia en julio de 2025 procedente del Deportivo Alavés y disputó 27 encuentros oficiales, 25 de Liga y dos de Copa, firmando dos goles que quedarán registrados en las estadísticas.

Sin embargo, ninguno tendrá la trascendencia del que anotó en la final del play-off de ascenso frente al Villarreal CF. Corría el minuto 99 cuando, con el ascenso prácticamente escapándose, conectó una volea espectacular que igualó el marcador y permitió al Valencia regresar a Liga F. Un tanto de enorme belleza técnica y de valor incalculable que convirtió a la riojana en la gran heroína de una de las noches más importantes de la historia reciente del club.

Leyre Monente, exjugadora del Valencia CF / Instagram

Centrocampista de enorme calidad, Monente siempre destacó por su excelente manejo del balón con ambas piernas, su elevado nivel técnico, su capacidad para desequilibrar en los últimos metros y la precisión de sus centros al área. A esas condiciones futbolísticas sumaba una disciplina táctica ejemplar y una capacidad de trabajo que la convirtió rápidamente en una futbolista muy valorada por todos sus entrenadores. Su influencia iba mucho más allá de los números y su compromiso fue absoluto desde el primer día. De hecho, cuando fue presentada como nueva jugadora valencianista expresó con claridad la ilusión con la que afrontaba el reto: “El proyecto deportivo y la confianza que han depositado en mí me ha transmitido una gran motivación. Es un Club con historia, ambición y una afición que vive el fútbol con una pasión especial. Vestir la camiseta del Valencia CF es un orgullo y una responsabilidad que asumo con total compromiso. Estoy preparada para darlo todo, quiero crecer con el equipo”. Unas palabras que terminó respaldando sobre el césped durante toda la temporada.

Una trayectoria marcada por el talento y el éxito desde la base

La carrera de Leyre Monente comenzó en el Comillas CF de Logroño antes de pasar por el EDF Logroño y dar el salto al Athletic Club en 2015, donde permaneció durante seis temporadas hasta alcanzar el primer equipo. Posteriormente defendió la camiseta del Deportivo Alavés entre 2023 y 2025 antes de aterrizar en el Valencia CF. Paralelamente, la riojana también dejó huella con la selección española en categorías inferiores, proclamándose campeona de Europa Sub-16 en Islandia en 2015, subcampeona de Europa Sub-17 en Bielorrusia en 2017 y logrando el bronce mundial con España en Jordania ese mismo año. Compartió vestuario con algunas de las futbolistas que hoy son referentes del fútbol español y siempre fue considerada una de las centrocampistas con mayor proyección de su generación.

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Leyre Monente en su etapa en el Deportivo Alavés / INSTAGRAM

Aunque su retirada llega de manera prematura, Leyre Monente abandona el fútbol dejando una huella imborrable allí donde ha jugado. En el Valencia CF será recordada para siempre como la futbolista que cambió el destino del club con un golpeo inolvidable cuando todo parecía perdido. Llegó, convenció desde el primer entrenamiento y se marcha con la satisfacción de haber cumplido una misión histórica: devolver al Valencia al lugar que le corresponde, Liga F. Un legado que trasciende los números y que convierte su nombre en uno de los nombres más especiales de la historia reciente del conjunto valencianista.