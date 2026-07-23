El Valencia CF prepara "algo grande" para este viernes
El club de Mestalla ha publicado un enigmático post en redes sociales anunciando que "algo grande va a suceder" y apunta al lanzamiento de la segunda equipación
En medio de los amistosos de pretemporada, el mercado de fichajes o la visita de Pater Lim a la ciudad, el Valencia CF ha publicado una imagen enigmática en sus redes sociales con el lema "Algo grande está a punto de suceder" junto con una fecha "24 de julio".
La publicación ha dado pie a un sinfín de especulaciones al respecto, aunque todo parece indicar que se trata de la segunda equipación de cara a la próxima temporada. ¿El motivo? Es un post compartido con la marca Puma, su sponsor técnico las últimas campañas.
Todo apunta a la segunda equipación
A partir de ahí, también existe la posibilidad de que se anuncie otra cosa en materia de indumentaria deportiva, ya que todos los clubes están anunciando en estas fechas no solamente qué equipación lucirán en el terreno de juego la próxima campaña, sino también prendas accesorias de entrenamiento, paseo y para los aficionados.
Dos camisetas presentadas
El Valencia ha presentado ya en lo que va de verano la primera equipación, blanca con detalles en granate torino, así como una tercera que mezcla el color rosa con el escudo monocromático en granate, una selección cromática muy poco habitual en la historia de la entidad de Mestalla.
Se espera, a juzgar también por las filtraciones, que la segunda sea de color azul marino con los detalles en naranja, también con el escudo monocromático una tendencia cada vez más extendia en el mundo del fútbol que está reduciendo la presencia de los colores originales de los escudos.
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