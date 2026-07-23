Otro verano clave para Dani Raba en el Valencia CF

La situación de Dani Raba, comparada con hace un año, ha dado un giro de 180 grados a pesar del respaldo y múltiples argumentos que almacenó su fichaje. No obstante, su nivel de participación disminuyó hasta el subsuelo a las primeras de cambio. El mediapunta aterrizó en el Valencia CF en 2025 después de convertirse en una oportunidad de mercado ante su gran temporada en el Leganés, pero desapareció de los planes de Carlos Corberán en la segunda jornada de competición, a pesar de dar el pase del primer tanto de LaLiga 25/26, obra de Diego López. Saliendo desde la partida, fue el damnificado por la expulsión de José Luis Gayà en El Sadar tras 26 minutos sobre el césped... tratándose del único rastro de un futbolista que arrancó el curso dando una asistencia en Mestalla, aunque sus apariciones en la primera vuelta fueron intermitentes, hasta quedar borrado del mapa en el segundo tramo de competición.

Raba, junto a Alcácer, miembro del cuerpo técnico de Corberán / SD

Salida o resurgimiento

El escenario del nacido en Santander es claro: no cuenta en los planes de su entrenador y tiene sobre la mesa diferentes propuestas para cambiar de aires. Sin embargo, en su primera toma de contacto con la pretemporada valencianista, dejó destellos de talento y puso sobre la mesa el debate de si es un recurso aprovechable para Carlos Corberán. Dani Raba disputó 45 minutos en el amistoso frente al Eldense y fue de los jugadores más activos del partido. Además de asistir a Sato y marcar el tercero, el mediapunta dejó destellos de calidad, reflejó entendimiento con sus compañeros, capacidad de asociación y causó peligro en tres cuartos de campo.

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De hecho, pudo marcharse al descanso con un doblete de asistencias, pero su pase filtrado a Jesús Vázquez no impidió que el lateral izquierdo estuviese en posición antirreglamentaria. Al igual que los once que salieron desde la partida, Raba vio la segunda parte desde el banquillo, pero con la sensación de que está en su mano el convertirse en una de las sensaciones de la temporada a la espera de descifrar si el Valencia le mantiene la puerta abierta o lo recluta a sus filas para la temporada 26/27.