Cömert ya tiene equipo y jugará en la Serie A

Cömert ya era historia en el Valencia CF a partir del 30 de junio desde que terminó contrato con el club de Mestalla, pero todavía se encontraba a la espera de firmar con algún club después de haber estado presente en el Mundial con Suiza. Y ese momento ha llegado. El Torino es el club que ha cerrado el fichaje del central, como ha avanzado el periodista italiano Gianluca Di Marzio. El jugador ha firmado un contrato de dos temporadas después de haber estado vinculado al Valencia CF desde el invierno de 2022, cuando firmó por el conjunto de José Bordalás en el mercado invernal.

El central suizo ha pasado sin pena ni gloria por la entidad de Mestalla, a pesar de que seguramente esta segunda vuelta de la 25/26 se han convertido en sus mejores meses en el equipo. Demostró más seguridad defensiva e incluso unas condiciones en salida de balón que no había podido mostrar en las etapas anteriores. Tanto es así que Cömert salió en hasta dos ocasiones cedido. Una en la 23/24, cuando se marchó al Nantes. Y otra cuando en la 24/25 se fue al Valladolid, con el que perdió la categoría y con el que no estuvo nada fino cuando le tocó jugar.

Situación del Torino

El futbolista suizo llega ahora a un equipo que la temporada pasada terminó en la décimo segunda posición. No sufrió por mantener la categoría, pero quedó muy lejos de los puestos europeos, una situación que ha vivido el Valencia CF en algunas de las temporadas anteriores. Otro de los clubes que se había interesado por el central había sido la Lazio, que acabó novena y que tampoco disputará Europa.

Noticias relacionadas

Papel en el Mundial

El central suizo no fue uno de los habituales en el equipo comandado por Murat Yakin, pero curiosamente sí entró en el campo en el duelo de cuartos de final cuando Suiza se quedó con uno menos sobre el terreno de juego. La roja a Embolo obligó al técnico suizo a cambiar de planes y metió a Cömert en la prórroga para defender ese 1-1 que había en el marcador. A pesar de eso, el cuadro helvético perdió 1-3 y ahí quedó la única participación de Cömert en el Mundial.