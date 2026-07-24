Horario y dónde ver el amistoso entre Valencia y Castellón

Tercer partido de la pretemporada para el Valencia CF. Apenas unos días después de superar con solvencia al Eldese en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. A la misma hora, 20:00 horas y en el mismo escenario, este sábado 25 de julio , À Punt ofrecerá el Valencia CF – CE Castelló , un duelo atractivo y de rivalidad regional entre dos históricos de nuestro fútbol.

Un clásico del fútbol valenciano en cada pretemporada para incrementar la intensidad del trabajo y medir su nivel conforme avanza la pretemporada. Nueva oportunidad para los jugadores del conjunto valencianista para sumar minutos. Ante el Eldense ya dejaron notas positivas Sato y De Haas, en el eje de la defensa junto a un Diakhaby, que regresó tras seis meses de su paso por el quirófano por aquella grave lesión muscular. Los que pueden tener minutos este sábado son Arnaut Danjuma y Stole Dimitrievski, que no jugaron en el segundo partido por cuestión de gestionar cargas.

Baja de Brignani en el Castellón

La principal ausencia en el equipo castellonense será Fabrizio Brignani. El central italiano se lesionó de gravedad el pasado miércoles en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y deberá pasar por el quirófano, con lo que el eje de la defensa es el puesto con menos posibilidades para Pablo Hernández, al contar solamente con Alberto Jiménez y Agustín Sienra como centrales puros del primer equipo. El Castellón podría ver el debut con la camiseta albinegra de los fichajes que faltan por estrenarse: el atacante angoleño David Nzanza y el extremo Rodrigo Rêgo y Fran Castillo.

Otras de las incorporaciones como Amir Saipi, Álvaro Martín Juanjo Nieto, el ex valencianista Hamza Bellari, Jari Vlack e Iñigo Córdoba también dispondrán de minutos.

La siguiente cita en Reino Unido

Con este encuentro se cerrará una nueva semana de trabajo, antes de viajar a Inglaterra para disputar dos partidos internacionales. El día 27 de julio el Valencia CF partirá hacia el Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent).

Estos son los amistosos del Valencia CF

Valencia CF - CD Castellón : 25 de julio a las 20:00 horas

: 25 de julio a las 20:00 horas Derby County - Valencia CF: 28 de julio.

- Valencia CF: 28 de julio. Stoke City - Valencia CF: 1 de agosto.

- Valencia CF: 1 de agosto. Valencia CF- Newcastle United FC Trofeu Taronja-Mestalla sábado 8 de agosto 21:00 horas

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Sato durante el partido contra el Eldense / Miguel Ángel Montesinos

Dónde ver gratis por televisión

À Punt será de nuevo la televisión oficial de la pretemporada del Valencia CF. El equipo blanquinegro disputará cuatro partidos este verano con las cámaras de la televisión autonómica como testigo, todos salvo el que medirá el conjunto valencianista con el Derby County FC, que es a puerta cerrada. Radiotelevisión Valenciana prepara una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción.