El laberinto del lateral derecho del Valencia CF

El Valencia CF sigue atrapado en el laberinto del lateral derecho. La posición era prioritaria al inicio del mercado, lo fue todavía más después de la salida de Thierry Rendall y Renzo Saravia, y se ha convertido ya en una urgencia con el paso de los días, la caída de las opciones principales y el calendario apremiando. A tres semanas del arranque de LaLiga, el club todavía no ha encontrado una solución definitiva para una demarcación que condiciona la planificación del equipo de Carlos Corberán.

El Valencia tenía muy avanzado el fichaje de Thomas Meunier, libre tras acabar contrato con el Lille, hasta el punto de que la operación se daba por cerrada a falta de pasar el reconocimiento médico. Pero el internacional belga cambió de rumbo a última hora y acabó firmando por el Sunderland, que anunció oficialmente su incorporación por dos temporadas.

El golpe fue duro porque Meunier no era un nombre más dentro de la lista. Era una solución inmediata, con experiencia, sin traspaso y con un perfil que encajaba en la necesidad del Valencia: un lateral veterano, con experiencia y la 'promesa' de rendir desde el día uno.

Meunier ya es oficial y explica por qué fichó por el Sunderland... dejando plantado al Valencia CF / Sunderland AFC

El doble golpe: Meunier y Andrés García

El Valencia intentó reaccionar a la desesperada con Andrés García.. El lateral valenciano, propiedad del Aston Villa, estaba en el mercado y buscaba minutos después de una etapa de poco protagonismo en Inglaterra. Pero el club llegó tarde. El futbolista acabó en el Getafe, que cerró su cesión hasta final de temporada, a pesar de la intentona del Valencia de frenarlo cuando ya lo tenía todo apalabrado.

En cuestión de días, el Valencia perdió dos de sus vías más claras para reforzar la banda derecha. Primero se cayó Meunier, después Andrés García eligió Getafe. Y desde entonces, la sensación es la de un club obligado a ir abriendo carpetas sin encontrar una opción que encajase en sus parámetros económicos y deportivos.

Andrés García posa con la camiseta del Villa a su llegada en enero de 2025, allí firmó por cuatro temporadas y media / Aston Villa

El Valencia ha contactado con un buen número de perfiles, pero la mayoría de clubes piden traspaso y, de momento, la entidad de Mestalla no está dispuesta a llegar a las cantidades que reclaman por esos futbolistas. Hay nombres encima de la mesa, ofrecimientos, llamadas y alternativas, pero no una operación que haya terminado de madurar.

Una urgencia que viene de lejos

La lesión de Dimitri Foulquier explica buena parte de esta presión. El lateral fue sometido en febrero a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda, según informó el propio Valencia CF en su parte médico oficial. El problema es que el paso del tiempo no ha eliminado la inquietud. Foulquier sigue siendo una incógnita competitiva y en el club no existe plena confianza en que su recuperación sea la óptima.

El Valencia necesita un lateral derecho, pero también necesita acertar. No puede permitirse un fichaje que llegue tarde, mal o sin ritmo. Tampoco puede pagar cualquier precio. Y ahí aparece el laberinto: necesidad deportiva máxima, margen económico limitado y un mercado que no espera.

Rubo y Gamón, los únicos laterales

En estos momentos los únicos jugadores con los que cuenta el Valencia CF para jugar de lateral derecho son los canteranos Rubo Iranzo y Rodrigo Gamón, que jugaron una parte cada uno contra el Eldense y que, si empezara mañana LaLiga, serían las dos únicas alternativas con las que contaría Carlos Corberán.