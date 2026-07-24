Lucas Núñez sale cedido del Valencia CF

Movimientos en el mercado de fichajes del Valencia CF aunque de salida y no de entrada. Los de Carlos Corberán se medirán al CD Castellón este sábado a partir de las 20:00 horas pero también se avanza en matería de traspasos. En este caso un joven valor valencianista que saldrá cedido en las próximas horas rumbo a LaLiga Hypermotion.

El Valencia CF y la SD Eibar han alcanzado un principio de acuerdo para el préstamo de Lucas Núñez. Según ha adelantado Julián Burgos en el Diario AS el joven mediocentro pondrá rumbo a Ipurua este mismo fin de semana, después de haberse despedido ya de sus compañeros.

Lucas Núñez / VCF Media

A priori la operación se cierra como una cesión simple para que Núñez tenga minutos de calidad en un equipo que intentará de nuevo luchar por el ascenso a Primera División. De esta manera el Valencia mantiene el control del futuro del jugador y estará pendiente de su evolución.

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Lucas Núñez, de 20 años, participó el pasado curso en un partido con la primera plantilla. El alicantino tuvo veinte minutos en el duelo de Copa del Rey contra la UD Maracena en la primera ronda del torneo.