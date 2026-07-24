OFICIAL: Otamendi se retira de la selección

Nicolás Otamendi ha anunciado su retirada de la selección argentina. El central, de 38 años, pone fin a una brillante trayectoria internacional de 17 años, cerrando su etapa con la albiceleste después de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El propio futbolista confirmó su decisión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El central de River Plate deja atrás una de las carreras más exitosas de la historia reciente de Argentina. Desde su debut en 2009, Otamendi disputó 139 encuentros con la selección y formó parte de la generación que conquistó el Mundial de Catar 2022, además de levantar dos Copas América y otros títulos.

Su despedida llega apenas unos días después de la derrota en la final del Mundial frente a España, el último partido de un futbolista que durante más de una década fue uno de los líderes del combinado argentino. Aunque deja la selección, Otamendi continuará su carrera a nivel de clubes tras poner punto final a una etapa que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Comunicado de Nicolás Otamendi

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor.

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Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes. Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida."