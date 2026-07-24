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Más problemas para el lateral derecho del Valencia CF

Rubo Iranzo ha salido con molestias del entrenamiento previo al encuentro ante el CD Castellón el sábado a las 20:00 horas

La palabras de Rodrigo Gamón tras debutar con el Valencia CF

La palabras de Rodrigo Gamón tras debutar con el Valencia CF

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Javier Pancho

Siguen los problemas para el Valencia, Corberán y el lateral derecho. Rubo Iranzo se ha retirado con molestias del entrenamiento y deberá someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. Por lo tanto, no estará mañana en Paterna para disputar el segundo encuentro de pretemporada ante los de Pablo Hernández.

Rubo Iranzo, con el brazalete de capitán en el filial valencianista

Rubo Iranzo, con el brazalete de capitán en el filial valencianista / VCF Media

Ahora, el técnico de cheste se queda con tan solo dos laterales del filial (Rodrigo Gamón y Mayol). Según Conrado Valle, lo de Iranzo no parece grave, de hecho no está descartado que pueda viajar al stage de Birmingham. Un toque de atención a la dirección deportiva porque en menos de un mes se necesitan dos jugadores para esa posición y todavía no ha llegado ninguno.

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La finalización de Thierry Correia, la lesión de Dimitri Foulquier, el no de Meunier, hace que sea urgente encontrar un lateral derecho en el mercado cuanto antes. Además, Andrés García terminó firmando por el Getafe en forma de cesión. Hay que recordar que el Valencia disputa su primer partido el sábado 22 de agosto ante el Celta de Vigo tras el aplazamiento de la primera jornada ante el Real Betis.

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