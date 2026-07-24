Así ha sido la 'gran' sorpresa del Valencia CF

El Valencia CF había generado una notable expectación durante los últimos días al anunciar en redes sociales que este viernes 24 de julio llegaría "algo grande" de la mano de Puma. El mensaje despertó todo tipo de especulaciones entre la afición, que esperaba una presentación especial del segundo conjunto o una acción de mayor impacto.

Sin embargo, la sorpresa ha sido mucho más discreta de lo esperado. A primera hora de la mañana, varios aficionados comenzaron a encontrarse la nueva primera equipación del Valencia colgada en los alrededores de Mestalla. Las imágenes no tardaron en difundirse en redes sociales, donde numerosos seguidores compartieron fotografías de la iniciativa.

La acción forma parte de la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/27, aunque el formato elegido ha dejado cierta sensación de decepción entre una parte de la afición, especialmente después de la expectación generada por el propio club en los días previos.

A la espera de que el Valencia y Puma desvelen el resto de la campaña prevista para este viernes, el primer movimiento promocional ya ha dado mucho que hablar entre los valencianistas, que esperaban una puesta en escena más ambiciosa para presentar una de las camisetas más esperadas del verano. Eso sí, parece que habrá nuevos movimientos con más imágenes similares a las de los alrededores de Mestalla en otros puntos de la ciudad. Todo ello en relación a una activación comercial con Puma de cara a la venta de camisetas de la 26/27, que hasta el momento ha tenido mucha acogida. También la rosa, que ya se ha podido ver por las calles de la ciudad.

COMUNICADO OFICIAL DEL VALENCIA CF

Luis Rioja y Pauleta Sancho, jugadores del Valencia CF y Valencia CF Femenino, visitan las dos camisetas gigantes tematizadas con la equipación HOME 26-27 que se encuentran junto al Camp de Mestalla y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una acción de street marketing a cargo de PUMA y con la colaboración del Valencia CF, Havas International y CA Sport.

Cada instalación cuenta con una estructura de 6 x 5 metros. Sobre ellas, una reproducción de la camiseta de aproximadamente 4,25 x 3,6 metros, dotada de una estructura interna que permite recrear una silueta realista y mantener el volumen de la prenda, generando una imagen de gran impacto visual.

Esta propuesta, que durará tres días, integra marca, ciudad y afición y convierte la camiseta en un elemento cultural que trasciende el terreno de juego para formar parte del paisaje urbano de nuestra ‘Terra de Valentia’.

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