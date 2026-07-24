Valencia CF - CD Castelló, este sábado en directo por À Punt

Las cámaras de À Punt retransmitirán en directo este sábado, 25 de julio, el partido de pretemporada entre el Valencia CF y el CD Castelló (20:00 horas), un partido que llega después del enfrentamiento contra el Eldense que ganó por 3 a 0 en la Ciudad Deportiva de Paterna y que también les ofreció À Punt el pasado miércoles.

Domingo será el turno para la pelota valenciana, puesto que se celebra la partida del Trofeo Presidente de la Diputación de Valencia de Frontón (11:00 horas), desde el Centro Instructivo Musical de Alfafar, una de las competiciones que los últimos años ocupa el calendario veraniego en el mundo de la pelota. Será la presentación en directo de un torneo que las próximas semanas recorrerá los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana.

El inicio del campeonato enfrentará a las parejas formadas por José Salvador y Pasqual contra Bueno y Francés, este último, finalista la pasada temporada

'Punt a punt', el centro de la actualidad deportiva

En cuanto a À Punt Radio, este viernes a partir de las 23:00 horas llega toda la actualidad deportiva de los equipos de la Comunidad Valenciana en el programa 90 Minuts que presentan Manolo Montalt y Salva Folgado. Y el programa deportivo Punt a punt, dirigido y presentado por Luis Urrutia, será el gran punto de encuentro de los aficionados este sábado 25 y domingo 26 de julio, a partir de las 15:30 horas. Con un amplio equipo de colaboradores y narradores, el programa seguirá en directo las principales competiciones y ofrecerá la última hora de la actualidad deportiva.

Entre los eventos protagonistas estarán las dos últimas etapas del Tour de Francia, narradas por José Luis Gual y Javier Castellar; los partidos amistosos de pretemporada del Valencia CF, Villarreal CF, CD Eldense y toda la actualidad del fútbol de la Comunidad Valenciana.

En definitiva, la televisión, la radio, la web y las redes sociales acercarán en directo los grandes acontecimientos del fin de semana, con información, análisis y las retransmisiones más destacadas del deporte valenciano, nacional e internacional.

Con esta programación especial, À Punt reafirma su compromiso con el deporte y ofrece una cobertura multiplataforma para que toda la Comunidad Valenciana pueda vivir en directo toda la emoción del fin de semana.