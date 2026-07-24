Valencia CF-CD Castellón: A seguir con las buenas sensaciones

El Valencia CF afronta su segundo encuentro de pretemporada ante CD Castellón el sábado 25 de julio a las 20:00 hora en la Ciudad Deportiva de Paterna. Será la vuelta de Pablo Hernández, pero esta vez defendiendo otros colores. Los socios también podrán asistir al partido como sucedió ante el Eldense.

Valencia. VLC SPD. Partido amistoso entre el Valencia y el Eldense. Paterna / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Tras la derrota ante el Petro de Luanda 3-1 en el stage de Girona, la victoria contudente 3-0 contra los azulgranes y, ahora, viene la tercera prueba de fuego que pondrá a prueba a los valencianistas. Más allá de los resultados, se busca que el equipo continúe mejornando en el juego, asimilando concepto y, sobre todo, para que los nuevos futbolistas se integren en el equipo como en la idea de juego.

La segunda prueba ante un segunda

La afición ya ha podido ver a los nuevos fichajes (De Haas, Dieng y Ryonosuke Sato), este último anotando un gran gol en su debut con la camiseta blanquinegra. Además, jugadores de la cantera siguen teniendo minutos para convencer a Corberán.

El duelo servirá para para coger ritmo competitivo y sensaciones de cara al primer encuentro de Liga que llegará el sábado 22 de agosto ante el Celta de Vigo a las 19:30 horas en Mestalla. Un duelo autonómico que servirá para prepararse antes de medirse al primer rival inglés, el Stoke City FC la próxima semana.

Un gran rival: CD Castellón

Enfrente estará un Castellón que la temporada pasada se quedó a dos partidos de estar en primera división tras jugar los playoffs de ascenso. El conjunto orellut, ha disputado tan solo un encuentro de pretemporada y venció 2-0 ante el CE Sabadell con goles de Álvaro García y Miguelón.

El CD Castellón volció a soñar con Primera División en la temporada 2026/27 / LA LIGAHYPERMOTION

El cuadro castellonense llega a Paterna con el objetivo de seguir mejorando con un técnico que la temporada pasada con su juego soñaron con volver a la máxima categoria. El Valencia se encontrará un equipo con personalidad, yendo arriba a presionar con muchos jugadores e intentando salir desde atrás jugando.

Precedentes

Ambos equipos se han medido hasta en 35 ocasiones, tanto en partidos amistosos, primera división, Copa del rey y segunda. El Valencia venció en 19 ocasiones, 9 empates y 7 victorias para el Castellón.

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La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso la temporada pasada y ganó el Castellón 1-2, en el Valencia anotó Sergi Canós. En un partido oficial nos tenemos que remontar a la temporada 2003/2004, en un encuentro de Copa del Rey con victoria valencianista 1-3 (doble de Baraja y Canobbio).